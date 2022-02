Sochaux 2022 : AGV, butlers, full kitting... tout comprendre à la nouvelle usine Stellantis

Sochaux 2022 : le projet d'"usine du futur" pour Stellantis est à présent réalité : les salariés ont commencé à travailler le 8 février dans le nouvel atelier de montage ultramoderne. A l'occasion d'une émission spéciale en direct du site, France Bleu vous explique comment fonctionne cet équipement.

Sochaux 2022 en chiffres

Le coût : 200 millions d’euros dont 120 millions d'€ pour le seul montage

: dont 120 millions d'€ pour le seul montage Les dimensions : 135.000 mètres carrés, soit environ 20 terrains de foot. Une ligne d’assemblage ultra moderne et plus compacte, divisée par deux.

Une ligne d’assemblage ultra moderne et plus compacte, divisée par deux. La capacité : la ligne peut produire 60 véhicules à l'heure, un véhicule à la minute.

La production : potentiellement 400 000 véhicules par an, voire un peu plus.

par an, voire un peu plus. Les effectifs : à terme, 1.500 à 2.000 opérateurs sur un effectif total d'environ 6.000 salariés à Stellantis Sochaux.

: à terme, 1.500 à 2.000 opérateurs sur un effectif total d'environ 6.000 salariés à Stellantis Sochaux. Le transstockeur : un entrepôt géant (en service à la rentrée 2022) capable de traiter 2 millions de pièces par jour, une palette toutes les 18 secondes.

L'atelier de montage produira les nouvelles (3ème) générations de 3008 et 5008 ainsi que l'Opel Grandland.

Le montage des roues semi automatisé © Radio France - Christophe Beck

Comment ça marche ?

Le principe : un seul bâtiment pour plus de fluidité et moins de dispersion. On a divisé les surfaces de l’ancien montage par deux. Se concentrent en un même lieu : la nouvelle ligne de montage des véhicules, le secteur qualité (QCP) et la logistique. Tout a été resserré. Les quais de déchargements ont été rapprochés à une centaine de mètres seulement de la ligne.

Avant l’assemblage, c’est l’acheminement des pièces qui a été considérablement revu et automatisé. Notamment autour du full kitting : les pièces (kits) sont placées dans des bacs qui sont acheminés automatiquement jusqu’aux opérateurs à bord d’AGV, ces petits véhicules filo-guidés. A chaque silhouette, son bac et à chaque pièce, une indication lumineuse guide l’opérateur, facilitant ainsi les tâches tout en évitant les erreurs.

Une 3008 sur sa plateforme (skillet) © Radio France - Christophe Beck

La zone de kit est elle-même alimentée par les butlers, sorte de skate-boards automatisés qui viennent chercher les palettes de pièces, pouvant peser jusqu’à une tonne.

Ces pièces sont distribuées par le transstockeur, immense entrepôt de 25 mètres de haut, capable d’avaler et de restituer une palette de pièces toutes les 18 secondes, deux millions de pièces à la journée. Un peu à l’image des entrepôts Amazon. L’usine de Sochaux est la première usine automobile en Europe à en être équipée.

Les balancelles "survolent" la nouvel atelier © Radio France - Christophe Beck

Sur la nouvelle ligne de montage, tout a été repensé. Les caisses ou véhicules sont alternativement suspendus sur des balancelles (HEMS) ou posés sur des plateformes (skillets) qui s’adaptent à la hauteur des opérations. L’ergonomie est omniprésente dans l’atelier. Et les robots collaboratifs facilitent de nombreuses tâches, comme la pose des roues. D’autres taches sont entièrement automatisées, comme la pose des pare-brise ou lunettes arrière.

Sur le plan visuel et auditif, l’environnement est plus aéré, plus calme et plus lumineux, éclairé 100% par des leds.

Les cadences de production restent inchangées. La nouvelle ligne est capable de produire 60 véhicules à l’heure. Une voiture à la minute. Mais le temps de parcours a été réduit d’un tiers. Chaque voiture met moins de 2 heures 30 à être assemblée sur la ligne de 800 mètres de long avec 290 potes d’assemblage.