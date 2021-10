Sochaux Belchamp, pivot la recherche et développement du groupe Stellantis en France

Sochaux conforte son pole recherche et développement. La direction du groupe Stellantis annonce que Sochaux Belchamp développera désormais les véhicules de la plateforme 1 (208, DS3), en plus de ceux de la plateforme 2 (308, 3008). 180 emplois à la clef, avec les moyens techniques associés.

Le groupe Stellantis poursuit la réorganisation de ses implantations en France. En matière de recherche et développement, le pole de Sochaux Belchamp, autour de son centre d'essai, se voit sérieusement conforté. Toutes les activités projets, plateforme et silhouettes réalisés par le groupe en France, y seront concentrés, avec notamment la localisation de la plateforme 1 des petits véhicules, explique la direction.

Toute la gamme française sera développée à Sochaux Belchamp

Jusqu'à présent, la R&D de Sochaux Belchamp développait les véhicules de la plateforme 2 : les véhicules dit "médium" type 308, 3008. Avec cette réorganisation, Sochaux Belchamp développera désormais les véhicules dit "small" de la plateforme 1 : 208 ou encore C3 ou DS 3. Une sacrée bouffée d'oxygène pour les études nord franc comtoises, dont certains redoutaient, il y a peu encore, une délocalisation.

L'aire de choc est parée (et éclairée) pour permettre cette collision. © Radio France - Christophe Beck

En terme d'effectif, ce sont 140 postes supplémentaires, sans doute rapatriés de région parisienne d'ici 2024. Et 40 postes sur les bancs d'essais de Belchamp. En terme de moyens, « L’ensemble des activités véhicules et les moyens d’essais associés, y compris l’atelier prototypes, seront ainsi regroupés dans l’Est », ajoute la direction. Des bâtiments industriels de l'actuelle usine de Sochaux Montbéliard pourraient être reconvertis en tertiaire pour y accueillir ces activités de développement.

Sochaux, pivot de la recherche du groupe, pour FO. Une expertise nécessaire, pour la CFE CGC

Force Ouvrière, par la voix d'Eric Peultier, se félicite de cette excellente nouvelle "qui fera de Sochaux Belchamp le pivot incontournable de la R&D du groupe Stellantis en France".

La CFE CGC est plus mesurée dans son enthousiasme. Le syndicat a demandé une expertise pour prendre la mesure de réorganisation. "C'est un bon signal pour le site de Sochaux car ça conforte nos positions" estime Laurent Oechsel, délégué CFE CGC central à Sochaux. "Il faut cependant être prudent. Une expertise est nécessaire pour comprendre les finalités de cette réorganisation au niveau mondial. Il s'agit de savoir quelles activités, on conserve en France, et comment on les réparti, notamment à Sochaux".

Pour François Guillerey, du syndicat UNSA : "Si cette promesse est tenue, ce sera une petite compensation par rapport aux milliers d'emplois,

dont près de 300 en recherche et développement que Stellantis Sochaux Belchamp a perdu depuis la crise Covid-19".