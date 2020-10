Social : des appartements tremplins dans l'Indre pour les victimes de violences conjugales

Expérimentation et création de trois appartements tremplins dans l'Indre pour les femmes victimes de violences menée par l'OPAC 36

C'est une expérimentation qui vient en soutien aux dispositifs déjà en place comme le 39-19 à composer si vous êtes victimes de violences. Trois appartements dont les adresses seront gardées secrètes pour des raison de sécurité. Ils sont destinés et mis à la disposition des femmes locataires de l'OPAC victimes de violences. Une femme -avec ou sans enfant- pourra occuper le logement le temps d'un relais et d'une orientation auprès de professionnels chargés de l'accompagnement des femmes victimes, et, si la personne le demande vers un relogement adapté à des besoins.

Marie-Charlotte Lecaroux, directrice de la gestion locative et de la Prévention Sociale © Radio France - Sylvain ROGIE

Marie-Charlotte Lecaroux : "Il y a dans ces trois appartements, ce que vous pouvez trouver dans un logement classique."

Les logements seront de différentes typologies de sorte qu'une famille avec enfants de tous âges puisse y être accueillie mais également une femme seule. Marie Charlotte Lecaroux est directrice de la gestion locative et de la prévention sociale à l'OPAC : "Ces trois appartements sont répartis sur trois villes de notre départements. Les logements sont équipés avec de l'electro-ménager Il y a une literie du linge de lit tout ce qui concerne l'hygiène. Il y a un aussi de quoi se nourrir le temps d'un weekend. Il y a en somme tout ce que vous pouvez trouver dans un logement classique même un téléphone portable." Même si le dispositif est très récent, une femme et ses deux enfants en bas âges ont occupé un de ces appartements une semaine, le temps de savoir si elle pouvait retourner dans ce logement. Si vous êtes victimes de violence, un seul numéro : 39-19