Social : la SDAT veut faire circuler un camion-douche, il serait destiné aux SDF de Dijon

La Société dijonnaise de l'assistance par le travail (SDAT) projette d'investir 20.000 euros pour acheter et aménager un camion-douche. Mise en circulation prévue avant le printemps 2017 à Dijon, en Côte-d'Or.

Il s'agit d'un camping-car d'occasion que la SDAT (Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail) compte agencer pour offrir aux SDF la possibilité de faire leurs toilettes. Mais à l'intérieur de ce camion, en plus des deux douches, on trouverait aussi un espace "vestiaire" où les sans abris auraient la possibilité de se détendre en buvant un café tout en discutant de leurs problèmes avec des travailleurs sociaux. Le camion sera chaleureux et confortable.

"Dans ce camping-car on va trouver une ambiance cocooning avec de la musique, il y aura la possibilité aussi de faire de la "bobologie" parce que souvent ils ont les mains et les pieds esquintés et des pansements à changer" -Thierry Guillochon directeur général de la SDAT

Le camion médicalisé "du sourire à l'oeil" en maraude à Dijon - Isabelle Pawlowski

Pour acheter et aménager ce camping-car d'occasion la SDAT va débourser 20 000 euros, elle a déjà recueilli près de 14 mille euros, grâce au Rotary Dijon Ducs de Bourgogne et à la Fondation Macif. Reste donc 6.000 euros à trouver. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez faire un chèque à la Société dijonnaise de l'assistance par le travail. Des dons que l'on peut défalquer des impôts.

Jusqu'à 1000 personnes aidées chaque jour sur Dijon

Chaque jour cette vieille association dijonnaise, créée en 1903 et reconnue d'utilité publique en 1906, aide entre 600 et 1000 personnes en difficultés sociales, 20% sont des SDF. Des chiffres en légère augmentation ces dernières années. La SDAT compte environ 130 salariés et une cinquantaine de bénévoles.

En attendant le camion-douche, la SDAT, fait rouler un autre camion médicalisé

Si ce genre de "camion-douche" circule déjà dans les rues de plusieurs grandes villes françaises ce serait une première à Dijon. Même si c'est vrai la SDAT utilise déjà un autre camion, un camion médicalisé "du sourire à l'oeil", dont les missions portent sur les soins dentaires et les lunettes.