Les assistantes familiales de l'Indre manifestent, à bout de souffle

Les assistantes et assistants familiaux se sont mobilisés suite à un appel à la grève ce jeudi au rond point de la préfecture de l'Indre. Elles étaient une quarantaine pour demander plus de moyens humains mais aussi financiers pour faire face à une situation de plus en plus tendue.

Elles et ils sont près de 140 dans l'Indre pour accueillir 24h/24 et 365 jours par an des enfants qui leur sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, soit par décision du juge, soit par décision administrative. sauf que ces assistantes familiales - en grande majorité des femmes - n'en peuvent plus des contraintes qui pèsent sur leur quotidien. Face au manque de considération, la CGT des services publics a appelé à la mobilisation, partout en France.

Rendez vous compte, une assistante familiale qui a un seul enfant en accueil ne touche que 973 euros net par mois, c'est moins que le SMIC.

La crise sanitaire a aggravé les difficultés des assistantes familiales : "Rendez vous compte, une assistante familiale qui a un seul enfant en accueil ne touche que 973 euros net par mois, c'est moins que le SMIC. Et les indemnités pour héberger, nourrir l'enfant sont à 12 euros 78. Cette somme comporte, la cantine toutes les sorties que nous pouvons faire par exemple au cinéma donc tous les loisirs. Et en effet, si nous voulons que l'enfant ne manque de rien y compris en terme de loisirs, oui nous en sommes de notre poche. Et malheureusement notre hiérarchie fait la sourde oreille alors que dans d'autres départements en France, les assistances familiales perçoivent 20 euros par jour contre 12 euros 78 dans l'Indre." indique Magalie Dolou, assistante familiale pour le conseil départemental de l'Indre depuis 16 ans.

Les assistantes familiales veulent être reconnues et avoir un vrai statut © Radio France - Sylvain ROGIE

Nous avons des dérogations régulièrement pour accueillir trois, quatre, cinq voir six enfants pour une seule assistante familiale. Nous n'en pouvons plus.

Les assistantes familiales demandent une revalorisation de leur salaire ainsi que le recrutement de nouvelles et nouveaux collègues et ce pour deux raisons : premièrement pour pouvoir continuer à accueillir ces enfants. Des enfants qui sont la plupart du temps sont abîmés par la vie, et qui ont pu vivre des confinements particulièrement difficiles, mais aussi pour pouvoir assurer tous les frais qui accompagnent l'arrivée d'enfants placés. "Nous avons normalement un agrément pour trois enfants maximum mais nous avons des dérogations régulièrement pour accueillir trois, quatre, cinq voir six enfants pour une seule assistante familiale. Nous n'en pouvons plus." précise Magalie Dolou assistante familiale pour le conseil départemental depuis 16 ans. Une délégation a été reçue en préfecture, et par un conseiller départemental.