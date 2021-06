Les salariés d'Alvance Wheels maintiennent la pression dans les rues de Châteauroux

Les 287 salariés d'Alvance Wheels, spécialisée dans la fabrication de jantes en alu, sont de plus en plus inquiets pour leur avenir. Ils ont tenu à le faire savoir en ce début de semaine dans les rue de Châteauroux.

Après avoir manifesté le 22 mai dernier devant le constructeur Renault à Cap Sud à Saint-Maur dans l'Indre, les salariés attendent toujours que Renault ou Peugeot remplissent le carnet de commandes. Et c'est loin d'être gagné. Thierry Mielzarck 24 ans d'ancienneté au moulage des jantes, n'est pas serein pour l'avenir des salariés de l'entreprise : "D'après ce que j'ai entendu, Peugeot et Renault nous ont lâché littéralement. Ils ne veulent plus travailler avec nous. On a une usine qui est vieillissante, plus trop rentable. La preuve, c'est une usine qui n'a pas eu d'investissements depuis une dizaine d'années. Tant qu'il n'y aura pas d'investissements, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir."

Les salariés attendent toujours que leur usine Alvance Wheels spécialisée entre autre dans la construction des jantes aluminium qu'un repreneur se manifest. © Radio France - Sylvain ROGIE

La situation est pour le moment compromise. La preuve, les salariés dans la grande majorité, subissent en moyenne 15 jours par mois de chômage partiel car le carnet de commandes ne se remplit toujours pas, malgré le déconfinement et la reprise annoncée par Bruno Le Maire.

Florent Trinquart (Délégué CGT de la Métallurgie dans l'Indre) : "Il y a une solution si il n'y a pas de repreneur solide, c'est une nationalisation partielle."

Les jours qui arrivent seront une nouvelle fois difficiles même si la solidarité est bien présente. 300 salariés d'Alvance Wheels ont défilé à l'appel de l'intersyndicale ce lundi dans les rues de Châteauroux. Mais si aucun repreneur sérieux ne se manifeste, est ce qu'il y a une solution ? Oui répond Florent Trinquart, délégué CGT de la Métallurgie dans l'Indre : "Pour ne pas perdre d'emplois sur le site, il peut y avoir une nationalisation partielle de l'usine, le temps de retrouver un bon repreneur solide ; c'est déjà arrivé. Après c'est une volonté politique industrielle de l'État et des constructeurs de garder l'emploi en France." Enfin, les représentants des syndicats, du personnel mais aussi les élus locaux,présents à ce rassemblement, ont été reçus en fin de journée par le préfet de l'Indre qui fera remonter ces inquiétudes à Bercy. La date limite du dépôt des offres à été fixée au 15 juin. Les salariés ont prévu de partir la veille pour aller manifester devant l'Assemblée Nationale.