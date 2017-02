Société: Tolix lance "la Manufacture" son tout premier magasin d'usine à Autun

C'est une entreprise emblématique du "made in France" et même du "made in Bourgogne". A Autun en Saone-et-Loire, la célébrissime entreprise Tolix a ouvert mi-décembre son tout premier magasin d'usine. Un magasin baptisé "la Manufacture".

Ce magasin se trouve au sein même de l'entreprise située au Parc d'Activité Saint-Andoche. Tolix, c'est cette manufacture fondée par, Xavier Pauchard, dans les années 30. Sur place elle fabrique une gamme de meubles en métal embouti, dont la célèbre « chaise A », une chaise robuste et empilable.

Devenue un objet culte, fleuron du design industriel de l’entre deux guerres, la « chaise A » a conquis le monde entier. On la trouve même dans les collections du MoMa (musée d'art moderne de New-York) ou encore au Centre Pompidou! Ses chaises ont également ornées le pont du célébrissime bateau "le Normandie".

Tolix emploie 80 personnes dans son usine d'Autun, elle réalise la moitié de son chiffre d'affaire -soit 8 millions d'euros- à l'export. Les chaises, tabourets et tables que l'on trouve dans ce magasin sont neufs. Et vendus au même prix que chez les distributeurs que la marque n'entend pas concurrencer. Sauf certains produits "déclassés" vendus à prix "cassés". Marion Mathey responsable de la boutique.

"Nous avons des tabourets, des chaises A, les économies que vous pouvez réaliser sont de l'ordre de 20 à 40%, sous réserve qu'on accepte ces produits avec ses petits défauts: des rayures ou des accrocs, mais généralement rien de visible à l'oeil nu"

La boutique Tolix est ouverte trois jours par semaine, les mercredis de 14h à 18h, les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h enfin les samedis l'ouverture se fait sur rendez-vous.

