Indre, France

Un afterwork très berrichon sur une péniche parisienne ce lundi soir ! L'ADTI, l'Agence de développement touristique de l'Indre, et l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Indre et du Cher, organisaient une soirée dégustation à Paris pour faire découvrir la gastronomie berrichonne à une quarantaine de journalistes.

Ce soir, le Berry s'exporte à Paris pour une belle opération de communication sur notre gastronomie et nos produits locaux #peniche#presse#blogueurspic.twitter.com/GEGzUvp6W5 — Berry Province (@BerryProvince) April 9, 2018

Au menu, des dizaines de bouchées très berrichonnes : du pâté berrichon, des piquillos farcis au Pouligny-St-Pierre, des feuilletés au safran du Berry, du risotto de quinoa et poule noire du Berry à la truffe, de la soupe de lentilles vertes du Berry, de la carpe de Brenne fumée... Au comptoir, pour accompagner ces mets, du Valençay et du Reuilly.

Opération de communication prestige

Un stand pour les lentilles vertes du Berry... et la grande roue de la place de la Concorde ! © Radio France - Adèle Bossard

Mais au loin le décor est très parisien ! La Seine, le Grand Palais et la grande roue de la place de la Concorde. Sont présents de nombreux représentants de l'Indre : des chefs, des producteurs, des viticulteurs... et des élus du département. Leurs convives sont une quarantaine de journalistes ou critiques culinaires, invités à découvrir le "Berry côté Indre".

Les produits de l'Indre présentés à la presse parisienne ce soir ! Un festival de saveurs made in Indre pour inciter au tourisme. pic.twitter.com/wQ4sHPpyES — Indre Le Département (@Indre36) April 9, 2018

"Je ne connaissais l'Indre que par Denisot, Depardieu et la Berrichonne Football, reconnaît le critique gastronomique martiniquais Christian Bidoneau. Mais je ne connaissais aucun produit. Je ne savais même pas que le Valençay c'était de chez vous ! C'est une belle surprise, je vais en parler partout, en France comme en Outre-Mer", promet-il.

Objectif rempli pour cette soirée à 13 000 euros, qui vise justement à faire parler du Berry, de son terroir et de sa nourriture. Gaëlle tient le blog "Mademoiselle Bon Plan" : "On a goûté un Valençay, un chèvre cendré, je me rappelle avoir goûté des bons fromages comme ça mais si les gens ne sont pas allés dans la région, ils n'ont pas forcément l'occasion de goûter les spécialités ! Là, elles viennent à nous, on ne va pas se plaindre !" Pendant la dégustation, elle envoie quelques photos de la soirée sur ses réseaux sociaux.

"Les Berrichons ne sont pas assez fiers de leur région"

Pierre Bonte, journaliste

Le journaliste Pierre Bonte, amateur de vin de Reuilly. © Radio France - Adèle Bossard

Mais le Berry manque encore d'ambassadeurs. C'est en tout cas l'avis de Pierre Bonte. Le journaliste et animateur de radio, notamment avec l'émission Bonjour monsieur le Maire sur Europe 1, est un grand adepte du Berry et de ses produits. Mais il estime que l'Indre gagnerait à se faire connaître davantage : "Le tempérament berrichon est assez réservé et les Berrichons ne sont pas assez fiers de leur région, ils manquent un peu d'audace pour se faire connaître, à cause d'une certaine timidité, affirme celui qui a écrit un ouvrir sur les tempéraments selon les régions françaises. Alors _c'est bien qu'il y ait des occasions comme celles-ci, pour se faire connaître et se faire aimer_."

Reste maintenant à attendre les retombées de la soirée, les éventuels articles, et les visites en Berry de plusieurs journalistes qui ont promis qu'ils viendraient visiter la région.