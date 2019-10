Soixante-dix emplois supprimés à la Société Générale à Orléans ?

Orléans, France

Une partie des salariés de la Société Générale à Orléans a débrayé durant une heure ce jeudi matin. Selon eux, la banque envisage de supprimer soixante-dix postes à Orléans dans les activités dites de "back-office".

Cette décision intervient dans le cadre d'un plan de suppression de 530 postes en France d'ici 2023, au siège national et dans les activités de back-office (support administratif), révélé par les syndicats fin septembre. A Orléans, 70 emplois sont ainsi menacés dans les immeubles de la Société générale situés dans le quartier d'affaires Coligny.

Les activités de support administratif restructurées ?

Après déjà la suppression de 3 450 postes et la fermeture de 300 agences bancaires étalés entre 2016 et 2020, la banque s'attaque à son volet administratif, à savoir les activités comme la comptabilité, le traitement des sinistres, des successions, des dossiers de prêt... Les négociations entre direction et syndicats devraient se ternir dans les semaines à venir.

Cette fonction occupe 200 salariés à Orléans, dont 150 en CDI, Il n'y aura "pas de départs contraints", indique la direction, qui évoque la nécessité de réduire ses coûts. Le cours du titre Société Générale a perdu un quart de sa valeur en un an, et les taux d'intérêt historiquement bas pénalisent son chiffre d'affaires, même si la banque a engrangé 3,9 milliards d'euros de bénéfices en 2018.