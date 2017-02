Tours : le bilan des soldes est en demi-teinte pour les commerçants des Atlantes

Les soldes d'hiver se terminent ce mardi ! Après plus six semaines de rabais, il est temps de faire les comptes pour les boutiques de prêt-à-porter du centre commercial des Atlantes. Et par rapport à l'année dernière, le bilan semble mitigé.

Malgré les nombreuses affiches dernières démarque, - 70% sur la devanture ce magasin de vêtements pour homme.

Les clients n'étaient pas au rendez-vous cet hiver, M.Besson le directeur du magasin avoue même un bilan catastrophique.

C'est pire que l'année dernière, on a eue moins -20% de fréquentation durant ces soldes d'hiver. Cela nous fait une perte de 25 à 30 % de perte en chiffre, on ne peut pas réaliser les chiffres que la direction nous demande avec cela, de toute façon c'est le cas pour les commerçants de la galerie.

C'est un peu le même son de cloche chez tous les commerçants et pourtant ils sont nombreux à avoir multiplié les démarques et les réductions de 50 à 70%.

Dans ce magasin de vêtements pour dame, la vendeuse, Ryabe pense que les ventes privées juste avant les soldes ont beaucoup de mal.

Les ventes privées ont très bien marchées, il y a eu une bonne affluence, du coup dès les premiers jours il n'y avait plus personnes.

Juste en face de ce magasin, Aléxis, le gérant d'une boutique de vêtements pour hommes, explique que les soldes ne marchent plus par ce qu'il y a trop.