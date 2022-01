"Les soldes restent un moment très attendu" selon le président de l'association des commerçants d'Abbeville

Vague d'espoir chez les commerçants à Abbeville qui misent beaucoup sur les soldes qui démarrent ce mercredi. "J'ai déjà vu des boutiques où les commerçants s'affairaient à la mise en place de leurs stocks et de leur présentation pour des soldes qu'on espère profitables cette année à nouveau. La pandémie nous prive d'une certaine fréquentation. Et on le constate dans le centre ville, il y a deux indicateurs juste avant les soldes qui sont très importants : la présence dans les cafés, restaurants, bars, brasseries qui est totalement en baisse depuis le début de l'année. Et puis le repérage. C'est vrai que les clients aiment bien repérer au préalable dans leurs boutiques. Et effectivement, cette année, force est de constater qu'il y a moins de repérage."

Les commerçants et les clients sont rodés par rapport au protocole sanitaire"

"Il faut savoir que le consommateur lui même s'est habitué déjà depuis deux ans, à respecter le sens de circulation", précise Thomas Delcuze, le président de l'association des commerçants d'Abbeville. "Respecter le nombre de personnes maximal dans les magasins. Respecter la mise en place de gels et s'adapter également à des horaires un petit peu différent quand ils le peuvent. Le consommateur vient à des horaires un peu différent par rapport à avant, que ce soit entre midi et deux, après 18h ou autre. Maintenant, on a aussi une typologie de clients qui, grâce au télétravail et aux horaires aménagés, peuvent venir à tout moment de la journée."

La pandémie a replacé la consommation dans le centre-ville"

"La pandémie a recentré le besoin de consommation du consommateur dans le centre ville. Aujourd'hui, on a des commerçants dans le centre-ville qui ont fait leur meilleure journée, voire leur meilleur mois de décembre depuis dix ans. Il y a un retour du consommateur dans le commerce de centre-ville en commerces de proximité. Et ça, c'est le fruit d'un travail depuis deux ans. Depuis que la pandémie a commencé, l'association des commerçants a pris le problème à bras le corps. Et effectivement, on a des commerces qui fonctionnent plutôt bien, voire très bien. Sur le centre-ville, on a quand même une grosse satisfaction des consommateurs. On a une expérience client qui est positive. On l'a remarqué en faisant des enquêtes, c'est très positif."