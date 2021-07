Soldes 2021 : "Ce n'est pas un bon cru" pour le président de la Confédération des commerçants de France

Les soldes d'été 2021 se terminent ce mardi. C'est maintenant l'heure du bilan pour les boutiques. Francis Palombi, le président de la confédération des commerçants de France annonce une baisse du chiffre d'affaires des commerçants entre 20 et 25% par rapport à 2020.

"Ce n'est pas un bon cru", affirme Francis Palombi, le président de la confédération des commerçants de France, ce mardi matin sur franceinfo, à propos des soldes d'été 2021, qui se terminent ce mardi. Selon lui, "la moyenne des baisses (des chiffres d'affaires) est entre 20 et 25%" par rapport aux soldes d'été 2020. La confédération des commerçants a interrogé 235 de ses membres pour établir ce bilan.

Des soldes qui ne compenseront pas les pertes du premier semestre 2021

Après quatre semaines de promotions, décalés d'une semaine en mai, ces soldes d'été ne devraient donc pas compenser les pertes dues aux cinq mois de fermeture depuis le début de la crise sanitaire. La semaine dernière, la Fédération nationale de l'habillement annonçait que ces soldes "ne compenseront pas le recul de 22% du chiffre d'affaires du premier semestre, comparé à 2019". Selon la confédération, toutes les boutiques n'ont pas été impactées avec la même intensité. 18 à 20% des commerçants auraient fait un meilleur chiffre d'affaires que lors des soldes de l'année dernière, "entre 15 et 25% des plus, souligne Francis Palombi. Mais cela reste une minorité".

à lire aussi Fin des soldes d'été : bilan contrasté pour les commerçants à Paris

La réouverture des commerces "non essentiels" le 19 mai a vu "exploser la fréquentation des boutiques, jusqu'au 15 juin, l'annonce d'un début des soldes au 30 juin a stoppé net toute consommation", selon Franck Hoët, vice président de la Fédération nationale de l'habillement. Yohann Petiot, le directeur général de l'Alliance du commerce fait le même constat. "Peut-être que les clients qui avaient envie de retourner dans les magasins ont fait leur achats sans attendre les soldes, d'autant que des ventes privées et des offres promotionnelles ont accompagné cette reprise."

Des "soldes sanitaires" qui n'ont pas attiré les clients

Selon Francis Palombi, si les consommateurs ne sont pas revenus faire les soldes, c'est en partie du fait de la crise du Covid. "On est dans un contexte de soldes sanitaires avec des perturbations, des préoccupations, des moments difficiles". Cependant il pointe aussi le développement de la vente en ligne, notamment par le géant Amazon, avec une "concurrence particulièrement dure, j'oserais dire déloyale". Il compte en discuter avec Alain Griset, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, aux Assises du commerce.

à lire aussi Limoges : fin des soldes, bilan mitigé pour les commerçants

Les soldes obsolètes ?

La Fédération nationale de l'habillement, elle, annonce vouloir faire des propositions à l'automne pour "changer la structure des soldes, devenus obsolètes". Selon elle, mais aussi d'autres professionnels du secteur comme Procos, la fédération du commerce spécialisé, les clients viennent toujours acheter lors des soldes, mais ils n'ont plus le même impact qu'il y a dix ans.