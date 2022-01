Soldes à Valence : les commerçants espèrent écouler leurs stocks, "on veut que tout disparaisse !"

C'est parti pour les soldes d'hiver ! La ruée dans les boutiques dès ce mercredi ? "Je ne sais pas trop, on verra bien" pouffe Corentin, vendeur chez Camaieu à Valence. Une nouvelle fois, l'épidémie de Covid risque de peser sur la fréquentation des magasins.

"Les rues sont bondées dès début décembre habituellement, là il n'y avait personne" constate une vendeuse, "et d'habitude, ils sont tous à l'affût pour les ventes privées, parce qu'on a plus de tailles disponibles, et les réductions sont aussi importantes. Là, ça n'a rien changé". Le bilan des ventes privées est quasiment partout modeste.

Les ventes privées avant les soldes n'ont pas boosté les ventes, ça n'a rien changé - Lynda, responsable de la boutique Catimini

La plupart des commerçants rencontrés par France Bleu Drôme Ardèche à Valence ont le même objectif : en profiter pour écouler leurs stocks, qui se sont accumulés après des mois de basse fréquentation - y compris avant les fêtes, pourtant propices aux affaires.

Je veux me débarrasser de tout le stock, je vais démarrer à -70% sur certains articles - Laurine, patronne de Look & Mood

"On a au moins quarante cartons derrière qu'on a pas vendus depuis presque un an !" lance Corentin, vendeur chez Camaieu. Chez Catimini, Lynda n'a pas commandé de marchandises supplémentaires, contrairement à son habitude. "Tout est sorti, j'attends de tout écouler ! L'année dernière on a eu un stock pas possible, ça ne partait pas" explique-t-elle. "Quand ce sont des chaînes, les boutiques retournent la marchandise, ou elles font des ventes privées en plus. Nous on ne peut pas. Ce sont des stocks qui dorment" développe Laurine, qui tient un magasin indépendant, Look & Mood.

Autre problème pointé par certains vendeurs : les retards de livraisons dus à la situation sanitaire. Chez Look & Mood, la majeure partie des nouvelles collections n'arriveront que dans 15 jours, donc longtemps après le départ de ces soldes. Théo, vendeur de chaussures chez S2 Sneakers Specialist, explique quant à lui n'avoir reçu que la moitié de ses commandes.