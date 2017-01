Soldes : avant tout pour acheter des vêtements, et à partir de 50% de réduction

Comment comptez-vous dépenser votre argent pendant les soldes d'hiver qui commencent ce mercredi ? C'est la question à laquelle ont pu répondre nos internautes. Pour eux, une bonne affaire commence à -50%, et ce sont toujours les vêtements qui sont le plus recherchés.

Les soldes sont toujours une opportunité de faire des bonnes affaires malgré la concurrence des pré-soldes et autres ventes privées, pour 64% des internautes qui ont participé à notre questionnaire sur le sujet. Ces soldes commencent mercredi, et pour beaucoup il s'agira d'acheter de façon réfléchie.

Des vêtements avant tout, et bien soldés sinon rien

Une réduction est intéressante à partir de 50% pour 41% des participants. Et pour 77%, les soldes servent d'abord à acheter des vêtements, devant le linge de lit (30%). En troisième position arrivent à égalité (21%) l'éléctroménager et les meubles ou la déco pour la maison, et les produits high-tech arrivent bons derniers avec 17% des votes.

Les soldes, un moment de solitude

Par souci d'efficacité peut-être, les soldes se font le plus souvent seul pour 59% des votants. Mais où ? Et quand ? Les réponses sont partagées, 40% préfèrent les grandes enseignes et 37% les boutiques indépendantes. Il vaut mieux y aller le premier jour ou en tout cas au tout début pour 49% des internautes, contre 44% qui préfèrent attendre la fin et ses prix totalement cassés.

Du raisonnable plutôt qu'un vent de folie du shopping

Le budget ? Cela dépendra des bonnes affaires dénichées (35% des votes), mais il se situe entre 100 et 200 euros pour 28% des internautes. Sans avoir procédé à un repérage dans la majorité des cas (67%), les clients cherchent avant tout à acheter ce dont ils ont vraiment besoin (46%), contre 28% qui espèrent le coup de cœur qui les fera craquer. Les achats réalisés en soldes sont toujours utiles car bien réfléchis pour 68% des votants.

