Soldes : bilan mitigé pour les commerçants à Poitiers

Les soldes d'hiver se terminent mardi, après six semaines de démarques. A Poitiers, le bilan est mitigé du côté des commerçants, avec une baisse générale de la fréquentation dans les magasins.

"J'ai trouvé une petite robe pour ma fille à 5 euros au lieu de 39 euros !", se réjouit Patricia. Les derniers jours des soldes, c'est le moment pour faire les meilleures affaires avec des offres à -60% et -70%. Mais ce n'est pas toujours évident de dénicher la perle rare. Il faut fouiller et bien chercher pour trouver sa taille. "Il ne reste plus grand chose", avoue Véronique, vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter dans le centre-ville de Poitiers. "Je n'ai plus de manteaux. Ils sont partis trois par trois".

Les soldes ça ne fait plus grand-chose aux clientes

Un bilan positif pour cette commerçant, qui semble être une exception. La plupart des magasins à Poitiers enregistrent une baisse de la fréquentation. "Les soldes ont moins bien marché par rapport aux autres années et je pense que ça marchera de moins en moins bien", confie une autre vendeuse dans une boutique pour femmes. "Comme on a des offres régulièrement en magasin, le fait qu'il y ait des soldes ça ne fait plus grand-chose aux clientes". D'autres n'hésitent pas à montrer du doigt internet et les ventes en ligne qui proposent des promotions alléchantes en permanence.

L'affluence n'est plus la même, mais ce n'est pas forcément mauvais pour les magasins. Certains réussissent à s'y retrouver avec des achats qui s'étalent toute l'année. Mais les soldes ne semblent plus en tout cas jouer leur rôle pour vider les stocks des boutiques.