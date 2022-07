Soldes d'été 2022 : les commerçants parisiens plutôt satisfaits

Après deux années difficiles pour les commerçants parisiens, marquées par le coronavirus, le sourire est de retour avec un bilan des soldes d'été 2022 plutôt positif. Près de 80% des commerçants de la capitale ont enregistré une hausse de chiffre d’affaires au moins égale à 10 %. Pour 47 % d’entre eux, la hausse même est supérieure à 10 %. Résultat de l'enquête « soldes d’été 2022 » menée par l'Observatoire économique régional (CROCIS) de la CCI Paris Ile-de-France.

La moitié des 300 commerçants interrogés se disent donc satisfaits de ce bilan, meilleur que celui de l'année dernière. Cependant, les soldes n'ont pas encore retrouvé les couleurs d'avant crise sanitaire. Pour 61% des commerçants, le résultat 2022 est inférieur aux soldes de l’été 2019.

L'optimisme reste de mise

Le point positif et encourageant de ces quatre semaines de promotion dans la capitale est le retour des touristes. Un peu plus des commerçants ont ainsi pu recevoir une clientèle internationale pendant les soldes. Une clientèle moins regardante sur les prix et plus dépensière, développe au CROCIS un commerçant en prêt-à-porter masculin de Montparnasse

Mais l'inflation vient ternir ce tableau. Les consommateurs recherchent les petits voire les tous petits prix. Or il est compliqué pour les commerçants de baisser drastiquement les prix. En cause : la hausse des matières premières et du transport. Près de 80% des commerçants ont constaté une hausse des prix chez leurs grossistes et 64 % d'entre eux déclarent avoir répercuté cette hausse sur leurs prix de vente, au moins partiellement.

Malgré tout, les commerçants parisiens ont le regard tourné vers les mois et les saisons qui arrivent et 69% d'entre eux se disent optimistes pour l'année prochaine.