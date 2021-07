Soldes d'été à Colmar : "le résultat est correct", selon les commerçants

Alors que les soldes d'été se sont terminés mardi, contrairement à la moyenne nationale, à Colmar, le bilan est plutôt correct. Les commerçants et les Vitrines de Colmar se sont retroussés les manches. Les clients locaux et les touristes ont été au rendez-vous pendant quatre semaines.

Les soldes d'été viennent de se terminer ce mardi soir. Francis Palombi, le président de la confédération des commerçants de France annonce une baisse du chiffre d'affaires des commerçants entre 20 et 25% par rapport à 2020.

A Colmar, le bilan est plutôt correct dans les boutiques. Il n'y a pas de résultats à deux chiffres, mais pas de grosses baisses des ventes par rapport à l'année dernière. Certaines boutiques affichent même des hausses par rapport à 2020.

Forte mobilisation des Vitrines de Colmar et de ses adhérents

Parmi les explications de cette résistance : une forte mobilisation des Vitrines de Colmar, principale association de commerçants, avec près de 250 adhérents, avec des animations et opérations spéciales dans le centre-ville pendant cette période de soldes. Il y a eu les 3C ou encore la braderie des commerçants le week-end dernier, avec de très bons rabais.

Les soldes dans le centre-ville de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous sommes une ville de taille moyenne, avec beaucoup de commerçants indépendants. Nous favorisons la proximité avec régulièrement des offres pour les plus fidèles, il y a des sms, des newletters. Tout cela contribue à garder les gens curieux de ce qui se passe en ville," argumente Céline Kern-Borni, la présidente des Vitrines de Colmar.

Avec la fin du confinement, la clientèle locale est revenue dans les magasins, les touristes étrangers sont aussi de retour récemment dans la cité de Bartholdi. Ils ont par la même occasion fait un passage dans les boutiques.

Un peu d'espoir, après plusieurs confinements

Parmi les boutiques qui ont vu les soldes bien fonctionner, il y a la boutique de vêtements Serge N Co. "On a vendu de tout. La seule chose qui peine un petit peu, ce sont les robes très légères à cause du climat. Il y a eu plus de locaux et les étrangers sont arrivés après le 15 juillet et c'est une bonne chose," souligne Delphine Belland, la gérante de la boutique.

Maintenant, les commerçants de Colmar voient l'avenir un peu plus sereinement, mais restent vigilants. "Les compteurs ont été remis à zéro pour la plupart d'entre nous, mais il ne faut pas un nouveau confinement. Les trésoreries restent en tension et les aides ont permis de limiter les pertes. On reste sur nos gardes," ajoute Céline Kern-Borni, la présidente des Vitrines de Colmar.