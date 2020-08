Soldes d’été : à Nancy, un bilan plutôt positif pour les commerçants

Lorsque Romy fait un point sur ses stocks, derrière son masque, elle ne cache pas son sourire. "J’ai encore cette veste à moins 60%, ce pantalon à moins 60%, il doit me rester une cinquantaine d’articles", explique-t-elle à France Bleu Sud Lorraine. La vendeuse d’une boutique de prêt à porter dans le centre ville ne s’imaginait pas à faire un bel été. "Je pense que c’est parce que les gens ne sont pas partis en vacances. J’ai remarqué plus de flux par rapport à l’an dernier". Une fréquentation qui a été donc au rendez vous pour cette commerçante.

Des soldes décalés de plusieurs semaines

De l’autre côté de la rue, Malik, lui tire également un bilan positif de ces soldes. "On a une clientèle jeune et plus âgé, les jeunes sont là et les plus âgés ont eu du mal à revenir", explique-t-il. "Mais on a renfloué 40% de notre caisse, ça va nous permettre de payer les charges, c’est très bien que les soldes aient été décalés sinon ce ne sont que les gros groupes qui en profitent et nous on souffre. Mais là je ne suis pas à plaindre".

Cependant, le gérant a tout de même noté que depuis l'obligation du port du masque obligatoire et la vague de chaleur à Nancy, sa fréquentation a chuté. "Je ne sais pas si les deux sont mêlés mais samedi a été catastrophique, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions."

Un peu plus loin, M. Camara se félicite de ces soldes. "Les pertes ça se jouent à quelques centaines d’euros. Malgré le covid, le fait qu’on ne peut pas mettre la climatisation chez nous, les gens ont joué le jeu, on a été efficace avec le sourire", se réjouit le gérant avant de commencer à mettre la nouvelle collection en magasin en attendant la rentrée.