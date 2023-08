Soldes d'été : bilan en demi-teinte dans l'Indre et le Cher

"Ca restera pas dans les annales mais c'est pas catastrophique" annonce d'emblée Stéphane Jacquet, président de l'Office du commerce et de l'artisanat de Bourges. A l'heure de dresser le bilan des soldes d'été 2023, les commerçants berrichons sont mitigés. "La braderie de Châteauroux en juin a très bien marché. On a eu du monde. Globalement, on voit que les gens sont à la recherche de petits prix, de LA bonne affaire" constate Cathie Delvallée, présidente de l'association des commerçants de Châteauroux.

"J'ai acheté un pantalon parce qu'il était soldé -50%. Et c'est tout" raconte, raisonnable, une cliente, un sac à la main. Une autre hausse les épaules. "J'ai constaté que j'avais beaucoup de choses dans mes placards que je ne mets pas ou quasiment. Alors je vais déjà essayé de porter ces vêtements avant de m'en acheter d'autres. Et quand j'ai envie, je n'attends pas les soldes".

Des clients qui hésitent avant de sortir leur porte monnaie, c'est le quotidien de Cathie. "Les pièces les plus chères, nous savons que nous aurons du mal à les vendre hors soldes."

Desservis par la météo

Le temps maussade du mois de juillet n'a pas fait les affaires des commerçants. "La météo a toujours un impact sur le prêt-à-porter. C'est le secteur qui a le plus souffert. Entre les sites internet, la seconde main, la météo, l'inflation..." explique Stéphane Jacquet, qui estime que la semaine supplémentaire de soldes accordée aux commerçants en réponse aux émeutes du mois de juin n'a pas eu d'effet.

Selon lui, alors que des estimations nationales parleraient d'une baisse de 15 à 20% du chiffres d'affaires pendant les soldes, les boutiques berruyères s'en sortent mieux qu'ailleurs et ont tout-de-même profité d'un clientèle locale qui a joué le jeu.