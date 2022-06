Soldes d'été : c'est partout sauf dans les Alpes Maritimes

En pleine période de baisse du pouvoir d'achat et d'inflation record, la nouvelle tombe mal pour les habitants de la Côte d'Azur : il faudra attendre 15 jours de plus pour faire les soldes dans les magasins.

les commerçants mécontents

Selon le directeur Patrick Nolier Directeur du Centre Commercial Nice Etoile et président de l'Association des Commerçants de l'avenue Jean Médecin : "depuis des années, on demande la fin des soldes décalées et qu'elles soient alignées sur le reste de la France. Nous nous allons réitérer cette demande avec je pense l'appui de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'azur (CCI). Nous sommes contre ce décalage avec nos voisins : même à Monaco les soldes débutent le premier juillet, dans le Var ça commence aujourd'hui. Ce décalage remonte certes à une demande des commerçants azuréens mais c'était il y a un peu plus de 20 ans : les commerçants espéraient ainsi faire de meilleures affaires avec l'arrivée des touristes début juillet, mais tout a changé ... et surtout depuis que Internet est arrivé : on est doublé de tous les côtés."

Les soldes d'été débuteront en 2022 dans les Alpes Maritimes du 6 juillet au 2 aout et pour la Corse du 13 juillet au 9 août.