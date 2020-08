Soldes d'été en Dordogne : un bilan pas si mauvais pour les commerçants de Périgueux

Après quatre semaines de promotion, les soldes d'été prennent fin ce mardi 11 août. Dans un contexte de crise sanitaire, avec port du masque et distanciations sociales obligatoires, ces soldes raccourcis de deux semaines ne présageaient rien de bon. Pourtant, beaucoup de commerçants du centre-ville de Périgueux s'attendaient à un bilan bien plus mauvais.

Les touristes ont sauvé la mise

Dans la boutique de vêtements de Julie, il y a eu certes moins de monde que d'habitude, "mais on a quand même eu pas mal de touristes, et les gens ont pris malgré tout le plaisir de venir se balader et faire du shopping", raconte la responsable du magasin. "Le bilan est mitigé", assure Julie. "Comparé aux années précédentes, on ressent le fait que les soldes ont été décalés. On s'attendait à pire. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas une année normale."

Même constat dans la boutique de vêtements pour enfants de Valérie. Elle a moins vendu que d'habitude, mais elle avait aussi moins de stock. Pour elle, ces soldes sont plutôt une réussite. "Par rapport aux objectifs qu'on se fixe, on n'y est pas tout à fait, mais c'est loin d'être aussi misérable que ce à quoi on s'attendait", explique Valérie.

Certaines boutiques ont plus vendu que d'habitude

Pour Laetitia, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, c'est une toute autre histoire : elle ne s'attendait pas à faire de si bons chiffres. "Honnêtement, on a mieux fonctionné que l'année dernière !", lance Laetitia. "C'est mieux que l'année dernière alors qu'il y avait eu le confinement, alors tout se passe bien." La vendeuse explique ce succès par la fabrication française de ses articles. Elle constate que ses clients y sont bien plus sensibles qu'avant.