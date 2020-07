Soldes d'été : "Il y a beaucoup d'attentes pour écouler les stocks " disent les commerçants de la Manche

Le coup d'envoi des soldes d'été ce mercredi 15 juillet.Le démarrage a été décalé de trois semaines pour cause de crise sanitaire et économique, à la demande des petits commerçants notamment qui avaient besoin de temps pour reconstituer leur trésorerie Ils vont durer un mois.

Les soldes d'été 2020 commencent ce mercredi 15 juillet dans un contexte particulier avec des enseignes en difficulté, des stocks importants et peut-être des clients qui pourraient se montrer hésitants face à la foule.

Dans le centre ville de Cherbourg, les commerçants sont dans une attente un peu inquiète, les enjeux sont importants, notamment pour les enseignes du textile, explique Florence Kwiatec, présidente de l'union des commerçants cherbourgeois : "les trésoreries ont soufferts, les stocks dans le textile notamment ne sont pas écoulés depuis le printemps, alors que les collections d'été sont rentrées et qu'il a fallu les financer, et les collections de l'automne arrivent aussi. "

Il y a beaucoup d'attentes pour écouler les stocks et faire de la trésorerie pour les collections à venir.

Les soldes d'été 2020 ont été décalés de 3 semaines © Radio France - Lucie THUILLET

Mais les clients seront-ils au rendez-vous ?

Un sondage IFOP -pour le site de vente en ligne Spartoo - montre que plus de la moitié des Français entendent renoncer aux soldes ou y consacrer un budget moins élevé. certains ont perdu du pouvoir d'achat, d'autres sont inquiets. Même si le protocole sanitaire est maintenant bien rodé chez les commerçants rappelle encore Florence Kwiatec.

Et qu'il ne devrait pas y avoir la foule comme dans certaines enseignes parisiennes souligne à Saint-Lô Lucie Poussier, manager de centre ville, et qui travaille pour l'union des commerçants. Ici les affaires ont déjà repris. "Les petites et moyennes villes ont été un peu épargnés par la crise. Le redémarrage a été intéressant lors du déconfinement, les clients sont revenus, un peu moins nombreux mais en faisant des vrais achats et avec un panier moyen important."

Des secteurs s'en sont mieux sortis comme le bricolage ou la beauté, mais c'est plus dur pour l'habillement, l'activité dans ce secteur a reculé de 26 % fin mai en France.

Quid des braderies ?

A Saint-Lô une braderie est prévue du du 23 au 25 juillet Les commerçants de Cherbourg attendent toujours le feu vert pour organiser la leur, les 31 juillet et 1er août