Soldes d'été : les clients seront-ils au rendez-vous ?

Les soldes d'été 2020 s'annoncent très particuliers. Après avoir été reportés de trois semaines, ils commencent ce mercredi, en plein cœur de l'été et alors que beaucoup de Français sont déjà partis en vacances.

A Valence, dans la boutique de Céline, tout est prêt : les étiquettes, les affiches promotionnelles et le gel hydroalcoolique... Il ne manque plus que les clientes. "Commencer les soldes un 15 juillet, ça perturbe nos habitudes et celles des consommateurs. Nous aurons peut-être un peu moins de monde que les années précédentes, parce qu'on ne se trouve pas en bord de mer... Les Français sont sur les plages en ce moment", explique Céline, responsable du magasin Caroll.

Impossible d'anticiper

Autre particularité cette année : les clients n'ont pas attendu les soldes pour faire des achats. "Depuis début juillet, les ventes connaissent un réel essor. Normalement, avant la période de soldes, c'est plutôt calme, remarque Nathalie, de la boutique La petite maro à Valence. Cette année est vraiment particulière à tout point de vue, c'est difficile d'anticiper", avoue-t-elle.

En annonçant début juin le report des soldes, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait affirmé qu'il s'agissait de tenir "compte de la situation des petits commerçants", qui avaient besoin de temps pour reconstituer leur trésorerie sans casser les prix. Pourtant, beaucoup d'enseignes ont proposé des promotions diverses dès le mois de juin, pour relancer les ventes. C'est le cas dans les deux boutiques de Valérie à Valence. "J'ai mis en place des ventes privées pour faire revenir ma clientèle. Donc je ne sais pas si je vais avoir de la fréquentation pendant les soldes, c'est le gros point d'interrogation. De toute façon, on ne rattrapera les pertes de deux mois de confinement".

A Valence, pour inciter les consommateurs, de nombreux magasins proposent dès ce mercredi des promotions conséquentes, d'habitude réservées aux dernières semaines de soldes.