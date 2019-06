Soldes d'été : quels sont les droits des consommateurs ?

C'est parti pour six semaines de bonnes affaires et de prix cassés. Les soldes d'été commencent ce mercredi pour une période de six semaines. Et alors que plus de huit Français sur dix pensent acheter selon un sondage Feedback, France Bleu fait le point sur les droits des consommateurs.

C'est parti pour les soldes d'été qui commencent ce mercredi ! Six semaines de bonnes affaires et de prix cassés. Selon plusieurs études, plus de huit Français sur dix pensent consommer pendant cette période selon l'institut Feedback. Dans quatre cas sur dix, le budget des soldes varie entre 100 et 250 euros, principalement dépensés au rayon vêtements.

Les soldes changent-ils les règles ?

Non. Quand on veut échanger un produit qu'on a acheté en solde, les règles sont les mêmes qu'en temps normal. Les produits soldés doivent être présentés de façon claire dans le magasin pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Seuls les produits qui ont été en stock pendant au moins un mois peuvent être soldés.

Normalement, le commerçant ne peut pas commander des produits à bas prix exprès pour les soldes. Enfin le prix barré doit être clairement affiché à côté du prix d'origine.

Peut-on échanger un article ?

Ça dépend. À priori, en temps normal, le commerçant n'est pas obligé d'échanger ou de reprendre un article pour lequel vous avez changé d'avis. Mais il peut faire ce geste commercial. Si le commerçant indique qu'il échange et qu'il reprend, il doit le faire aussi pendant les soldes.

Si vous achetez sur internet, vous avez 14 jours pour vous rétracter, renvoyer votre achat et vous faire rembourser. Même en période de soldes.

Que faire en cas de panne d'un produit acheté ?

Soldes ou pas soldes, les garanties sont les mêmes. Si votre produit ne fonctionne pas, à cause d'un vice caché c'est à dire un défaut de fabrication, le commerçant doit vous échanger votre produit contre un neuf ou vous le rembourser. Même chose avec la garantie légale de conformité. Il s'agit par exemple d'un produit qui ne fonctionne pas comme il le devrait, un four pas aussi puissant qu'annoncé ou un téléviseur qui ne capte pas la TNT. Si ces défauts apparaissent dans les deux ans après l'achat, le commerçant doit remplacer le produit ou vous rembourser. Même s'il est écrit quelque part dans la boutique "Ni repris ni échangé".

