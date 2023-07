Soldes d'été : un bilan très mitigé à Strasbourg en raison des émeutes

La semaine supplémentaire du 25 au 1er août n'aura pas suffi. A Strasbourg, les soldes d'été 2023 s'achèvent sur un bilan mitigé. Le premier week-end avait été très perturbé avec des scènes de pillage survenues dans le contexte des émeutes consécutives à la mort du jeune Nahel. Plusieurs magasins avaient été endommagés le vendredi 30 juin, de nombreuses enseignes du centre-ville avaient fait le choix de rester fermées le premier samedi des soldes.

Une animation cet automne ?

"Le premier week-end des soldes est le plus important, ce n'est pas rattrapable. Le consommateur est très volatile. Il est allé dépenser son argent ailleurs qu'au centre ville de Strasbourg. On va essayer de trouver des aménagements à l'automne pour essayer de compenser en partie ces pertes", indique Gwenn Bauer patron des Vitrines de Strasbourg, l'association de commerçants à France Bleu Alsace "heureusement on a eu une belle braderie, avec beaucoup de monde dans les rues, ça a permis de faire du déstockage, néanmoins ce qui a été perdu en début de soldes n'est pas rattrapé".