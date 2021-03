Soldes d'hiver 2021 : un bilan mitigé mais pas catastrophique pour les commerçants de Châteauroux

Si vous êtes accros aux bonnes affaires, vous avez encore jusqu'à ce mardi soir minuit pour profiter des derniers soldes d'hiver. Des soldes un peu particuliers cette année puisqu'ils ont démarré en décalé : 20 janvier (contre le 8 janvier en 2020) pour finir le 2 mars, deux semaines après la date initialement prévue et fixée au 16 février. Des soldes qui auront donc duré six semaines en tout contre quatre l'année dernière, comme l'avait indiqué le gouvernement sur le site du ministère de l'Economie et des Finances : "En raison des difficultés économiques rencontrées par les commerçants suite à la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19, les dates des soldes d'hiver, qui devaient initialement s'achever le 16 février, sont repoussées de 2 semaines et s'achèveront donc le 2 mars 2021."

Une prolongation décidée pour aider les commerçants, victimes des différentes mesures sanitaires votées depuis un an (confinement ou encore couvre-feu) . Alors quel bilan les commerçants font-ils des soldes ? Réponse dans le centre-ville de Chateauroux.

Stive est reponsable de la boutique "Marcon Côté Sport", située rue de la Gare. Son bilan est en demi-teinte : "Ça s'est passé moyennement. C'est plus compliqué en fermant à 18 heures qu'en étant ouverts jusqu'à 19 heures. Tout le monde travaille sur les mêmes fourchettes horaires donc c'est compliqué. Avoir deux semaines de plus, c'était pas plus mal." Selon lui, certains produits se sont plus vendus que d'autres : "Tout ce qui est lié à la marche. C'est la chose la plus facile, on sort de la maison on va marcher ou courir. Pas besoin de prendre sa voiture ou de réserver un cours de sport... Par contre, essayez de vendre un maillot de foot ou des produits pour des salles de sport, c'est compliqué."

"On n'a pas fait de mauvaises soldes. Faut pas trop se plaindre. Par rapport à la conjoncture c'est pas si mal que ça" (Cécile, gérante d'une maroquinerie à Châteauroux)

Pour Ludovic, gérant du magasin "Ça marche" situé place Saint-Cyran, ce qui a été compliqué ce n'était pas le couvre-feu, mais plutôt le télétravaille : "On a tous les gens qui sont en télétravaille donc ça pénalise. Ils sont chez eux alors ils ne font pas les boutiques sur leur pause du midi." Malgré tout, Ludovic s'en sort finalement assez bien : "Cette année, en janvier j'ai fait -15% et en février +20% mais à quel prix ? Je fais plus d'heures, je ne ferme pas entre midi et deux, je suis là à 8 heures et demi du matin et j'ouvre six jours sur sept."

Cathie Delvallée, présidente de l'association des "Boutiques de Châteauroux" se veut rassurante. Ces soldes d'hiver 2021 ont été selon elle moins catastrophiques que prévus : "Le démarrage a été très lent pour tout le monde. On a eu un mauvais temps et les gens attendaient les annonces du gouvernement. Là, les trois derniers samedis ont été très bons avec les vacances scolaires. On a donc apprécié le prolongement des soldes. C'est en dents de scie. Il faut qu'on fasse le bilan, on n'a pas encore fait les comptes donc par rapport aux autres années, c'est un peu tôt pour donner des chiffres. _Par rapport au contexte, je pense que ça a quand même été des soldes qui ont bien marché._"