Soldes d'hiver 2023 : les consommateurs dijonnais se serrent la ceinture

Êtes-vous allés faire les soldes en ce premier week-end de promotions ? Entre les réductions tout au long de l'année, les ventes privées et l'inflation, les consommateurs pourraient être moins nombreux que d'habitude . En tout cas dans les rues de Dijon, l'affluence n'est pour l'instant pas tout à fait au rendez-vous dans certaines boutiques. D'autant qu'avec les températures élevées pour la saison, les clients ne se ruent pas aussi vite sur les vêtements chauds, des grosses pièces généralement plus chères.

Faire des économies

Après les fêtes de fin d'année, les comptes en banque sont parfois bien vides. Peut-être encore plus cette année avec l'inflation qui touche le pays. On fait donc très attention à ce que l'on achète. Martine, par exemple, compte freiner ses envies cette année. "Je trouve que les vêtements ont pris une grosse claque au niveau des prix, raconte-t-elle. Donc investir pour un petit haut, je dis n'importe quoi, 50 euros, même soldé, ne dit pas que c'est génial." D'autant que Martine a déjà rempli sa garde robe juste avant les soldes grâce aux ventes privées.

Pour rassurer les commerçants, certains continuent bien à acheter. Comme Marianne qui a pourtant une petite retraite mais qui veut tout de même se faire plaisir. "Ecoutez, moi, je ne sais pas me freiner ! J'adore faire du shopping en boutique, donc je me freine pas du tout", avoue-t-elle.

Dans les rues dijonnaises, ce samedi 14 janvier, premier week-end des soldes d'hiver, les clients semblent moins nombreux que les années précédentes. © Radio France - Dimitri Morgado

Les vêtements chauds n'ont pas la côte

Les soldes d'hiver, c'est aussi l'occasion, en principe, de remplir ses placards de vêtements chauds. Sauf que cette année, avec les températures élevées pour la saison que l'on connaît ces derniers mois, les pulls et les manteaux se vendent mal. "Les gens ne prennent pas de grosses pièces, donc on part plus sur des petits blousons ou des vestes de mi-saison, explique Gabrielle Marmont, la gérante de la boutique "One Step", rue du Bourg à Dijon. Par rapport à l'année dernière, c'est quand même beaucoup plus calme parce que l'année dernière déjà, à cette période, il neigeait. Puis on avait vraiment le grand froid que l'on n'a pas encore."

Les clients boudent donc les grosses pièces il faut donc adapter l'organisation de la boutique pour les attirer. "On a fait des grosses remises sur les gros manteaux pour permettre de vendre davantage, décrit Gabrielle Marmont. On a également mis la nouvelle collection tout au fond du magasin et on a les soldes et les prix ronds au tout début du magasin."

Dans la boutiques "One Step" à Dijon, les vêtements chauds en soldes ont été placés dès l'entrée pour inciter les clients à sortir le porte-monnaie. © Radio France - Dimitri Morgado

La gérante de la boutique et les autres commerçants de la ville attendent donc le froid avec impatience. Un vœu normalement exaucé, les températures devraient devenir négatives le matin dès le mercredi 18 janvier, jour de la deuxième démarque.