Soldes d'hiver : à Amiens, les clients ne veulent pas dépenser à cause de la crise

Sur les vitrines des boutiques d'Amiens, les affiches de soldes sont légion, avec des démarques parfois alléchantes. Mais les clients préfèrent passer leur chemin. "C'est vrai que les soldes arrivent à un bon moment, car on regarde les prix, mais il faut déjà payer l'énergie et l'essence", déclare Mickaël. "J'attends que les prix diminuent, les deuxièmes et troisièmes démarques, car je n'ai pas de besoin particulier en ce moment." Les étudiants aussi ont un budget trop serré pour dépenser en ce moment : "Mon budget est compliqué ce mois-ci, donc je ne vais pas dépenser dans des soldes qui ne me serviront à rien", assène Lola.

De son côté, Lucie regrette que les vêtements soldés ne soient pas attractifs : "Ce sont souvent des pièces qui ne plaisent à personne, qui ne sont pas belles." Annie abonde dans son sens : "Je ne cherche rien de particulier, mais quand j'ai besoin de quelque chose, je ne trouve rien !" Pour Jeanine, c'est surtout que les prix, même soldés, sont trop élevés : "En ce moment, ce n'est pas tellement soldé, ce n'est pas accessible pour ma bourse, et le peu qu'il y a, ce ne sont pas des choses très jolies !" Nadine considère même que les soldes ne sont plus si avantageuses : "Avec toutes les promos qu'il y a à longueur d'année dans les magasins, les ventes privées, le Black Friday, les remises à la journée, ça ne vaut plus la peine de faire les soldes !"

Acheter moins mais de qualité

Dans sa boutique de lingerie Aux Sept Nains, Christiane Mortier constate la baisse de fréquentation pendant les soldes, même si elle peut compter sur les fidèles : "On a la chance d'avoir une clientèle fidèle car la boutique existe depuis cinquante ans, donc nos clientes savent profiter des soldes, notamment pour celles qui ont un budget serré."

Mais si sa clientèle achète moins, elle s'attarde davantage sur la qualité des produits. "Elles font attention à la qualité des produits, à leur origine et aux matières utilisées. On aime bien savoir où c'est produit, dans quelle matière, si c'est plutôt synthétique ou naturel." Selon elle, les soldes sont justement faites pour acheter de la qualité sans se ruiner : "La clientèle qui a moins de moyens préfère acheter de la qualité en soldes plutôt que des choses mal faites. Par contre, comme je ne suis pas une chaîne, je n'ai pas toutes les tailles, je ne solde que ce qu'il me reste. Donc les clientes viennent assez tôt, on travaille beaucoup les premiers jours des soldes."