Soldes : face à internet, les commerçants indépendants de Ribeauvillé misent sur la proximité

Alors que les soldes d'hiver débutent ce mercredi 11 janvier, les commerçants indépendants de Ribeauvillé, près de Colmar, s'organisent face à la concurrence d'internet. Ils misent avant tout sur la qualité de leurs articles, la proximité avec le client, le conseil et le service.

Pas facile pour les commerçants indépendants de résister face à concurrence d'internet, alors que les soldes d'hiver débutent ce mercredi 11 janvier en Alsace. A Ribeauvillé, les 80 commerçants indépendants ne s'avouent pas vaincus. Ils misent pendant ces six semaines de rabais, sur le sourire, l'accueil, la proximité avec le client, des produits que l'on ne voit pas ailleurs et le service.

A Ribeauvillé, ce sont de vrais soldes, il faut se démarquer d'internet

Patricia Nagor tient deux magasins dans le centre-ville de Ribeauvillé, Tendance et Tendancia, du prêt à porter et des articles de sport de montagne, elle revendique avant tout une proximité avec sa clientèle. "Ici, nos clients sont nos amis, il y a de la fidélité, il y a l'accueil et le sourire. On peut aussi essayer, échanger, contrairement à internet," explique la gérante. "Nos soldes ce sont aussi de vrais soldes. Les articles que je vends, ils sont arrivés en magasin entre le 1er août et le 15 octobre. Je ne rentre rien spécialement fabriqué pour les soldes, contrairement à certaines grandes enseignes," précise la commerçante. _"On essaye de trouver des marques et des articles que l'on ne trouve pas sur internet. On essaye de trouver des produits français. Il faut se démarquer _" poursuit Patricia Nagor.

Patricia Nagor vent debout contre la concurence d'internet

Des rabais compris entre 30 et 60%, la commerçante est confiante pour ces soldes d'hiver

Contrairement aux grandes enseignes, la commerçante indépendante ne fait pas trop de rabais importants. "Si je fais uniquement des rabais à 50% je ne gagne rien du tout, à cause de la TVA. C'est pour cela que je fais beaucoup de -30% pour garder une petite marge," confie Patricia Nagor. Côté réussite de ces soldes d'hiver, la commerçante est plutôt confiante. Les vestes, bonnets et autres chaussures chaudes devraient bien partir, grâce aux températures qui sont en dessous de zéro et la neige qui s'est installée dans le Haut-Rhin.

Ces soldes, cela représente pour elle, 30% de son chiffre d'affaire annuel. Les soldes d'hiver se terminent le 21 février.

