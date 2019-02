Soldes d'hiver : les commerçants de Bayeux ont bénéficié du mouvement des gilets jaunes

Bayeux, France

Ce mardi 19 février marque la fin des soldes d'hiver en France, l'heure est donc au bilan et à Bayeux, les commerçants ont le sourire, la raison : les weekends de manifestations des gilets jaunes qui ont porté préjudice au centre-ville de Caen. Bayeux, sans blocage, sans casse, a attiré une clientèle caennaise voire même parisienne.

Les trois mois de manifestations à Caen se sont répercutés de façon positive pour nous - une commerçante de Bayeux

"Nos clients nous répétaient souvent que c'était impossible de se déplacer à Caen", explique Aurélie du Comptoir Irlandais de Bayeux, "nous avons eu aussi des parisiens en weekend qui cherchaient la tranquillité à Bayeux". Dans sa boutique de lingerie, Odile n'a plus beaucoup de portants soldés, pour elle, c'est une très bonne année pour les soldes d'hiver : "malheureusement pour Caen ou Saint-Lô nous avons eu de la chance et avons récupéré une partie de leur clientèle, des personnes qui fuyaient les centre-villes et leurs manifestations". Odile a mieux travaillé que l'année dernière à la même période, tout comme Béatrice de la boutique de chaussures Hastings, "vous voyez, il me reste très peu de marchandise, je range tout pour la fin des soldes. Je pense que les trois mois de manifestations à Caen se sont répercutés de façon positive pour nous".

Les quelques weekends de décembre un peu ratés ont donc vite été rattrapés à Bayeux, mais ces commerçantes bajocasses ont bien sûr une pensée confraternelle pour les commerçants de Caen ou de Saint-Lô.