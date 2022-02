Soldes d'hiver : les commerçants du Mans sont globalement déçus

"Certains commerçants ont perdu 40 % de leur chiffre d'affaire par rapport à l'an passé". Le constat dressé par Catherine Sasso n'est pas rose. Le variant omicron a beaucoup impacté la fréquentation des boutiques en ce mois de janvier selon la présidente de l'association des commerçants du Mans, Manséa. " Le télétravail, les arrêts maladie ont généré moins de trafic que d'habitude". Les restaurants ont pâti de cette absence. " Peut être pas sur les couverts du soir, mais sur les couverts du midi, avec la clientèle de professionnels".

La concurrence de la vente en ligne

La crise sanitaire a dopé l'activité des sites de ventes sur internet. Les achats en ligne ont bondi de 15.9 % au mois de janvier 2022 par rapport au mois de janvier 2021. Ce qui n'étonne pas Catherine Sasso. "On est dans un contexte où il faut que les commerçants puissent s'adapter aujourd'hui. Et l'internet, ça fait partie du bagage". Or les commerçants du centre ville ne possèdent tous un site internet par manque de temps, d'investissement ou de savoir faire. Une plateforme numérique commune a pourtant été créée mais c'est une coquille vide selon la présidente de Manséa. " C'est une plateforme qui a été faite dans l'urgence et qui nécessitait un accompagnement pour beaucoup de commerçants".

Et puis il y a la multiplication des événements commerciaux tout au long de l'année. Entre les ventes privées, les French Days, le Black Friday, les promotions s'étalent si bien que les soldes "_perdent finalement leur sen_s". Ce qui est difficile selon Catherine Sasso, c'est que le mois de janvier et les soldes sont normalement "éune période de constitution de trésorerie pour pouvoir gérer une nouvelle collection, par exemple".

Catherine Sasso, présidente de Manséa, une des associations des commerçants du Mans © Radio France - yann lastennet

L'inflation et la hausse des matières premières inquiètent les commerçants

Les mois qui viennent s'annoncent compliqués à gérer. L'inflation galopante (+2.9% au mois de janvier en France) grève le portefeuille des clients et augmentent les coûts de production et de matière première. "Elles ont augmenté de 10% en moyenne" note Catherine Sasso qui tient une boutique de vêtements pour homme.

Il y a aussi l'explosion des coûts du transport. "Les containers, par exemple, ont été multipliés par 14 "! Difficile de ne pas répercuter ces hausses sur le prix de vente des produits. Et puis il y a aussi la pénurie de matière première. "Le papier, tout simplement, le conditionnement en général. Je cherche depuis depuis plus d'un mois à commander des sacs. C'est impossible pour certains formats de sac".

Les commerçants et leurs clients vont devoir faire avec. "Je pense qu'on va devoir changer de consommation" prédit Catherine Sasso. "Peut-être, ça sera aussi une prise de conscience sur le packaging". Autrement dit, supprimer les emballages quand c'est possible où en réduire les volumes.

Réécoutez l'interview de Catherine Sasso, présidente de Manséa, une des associations des commerçants du centre ville du Mans