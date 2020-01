C'est parti pour les soldes d'hiver ce mercredi 8 janvier 2020. Avis aux reines du shopping et autres passionnés des bonnes affaires : nous avons récolté pour vous les conseils d'expertes - vendeuses ou acheteuses dans les rues de Rouen - pour réussir votre séquence de soldes cette année.

Soldes d'hiver : six conseils d'expertes rouennaises pour des soldes réussis

Rouen, France

Faire les soldes mérite un peu d'anticipation. Pour éviter de céder aux sirènes des réductions alléchantes et s'épargner la gueule de bois d'une reine du shopping tombée dans des arnaques, France Bleu Normandie a arpenté les rues du centre-ville de Rouen avant l'heure. Voici une liste de conseils dressée avec des expertes du sujet. Acheteuses ou vendeuses, elles nous ont livré leurs astuces pour réussir cette journée du mercredi 8 janvier 2020. A appliquer à la lettre jusqu'au 4 février, jour de fin des soldes en Seine-Maritime comme dans la plupart des départements français.

1 - Avoir des sous

Difficile de faire les soldes quand on est fauché. L'idéal est d'avoir mis un peu d'argent de côté pour l'occasion. Le budget moyen d'un Français pour les soldes serait d'environ 200 euros.

2 - Péter la forme

A en croire la directrice d'un magasin de prêt-à-porter du centre de Rouen, les soldes, c'est d'abord la course. Pour elle, il faut "aller vite, être la première, courir, porter des baskets (pour aller vite), ne pas s'encombrer trop pour pouvoir se déshabiller vite en cabine et ne rien oublier au passage."

3 - Être confort

Pensez bien à abandonner les talons aiguilles ce jour-là et débrouillez-vous pour avoir les mains libres : sac en bandoulière et bonnes chaussures sont de rigueur.

4 - Soyez à l'heure

Les soldes appartiennent à ceux (et celles) qui se lèvent tôt. Selon la plupart des vendeuses que nous avons interrogées, "faire les soldes l'après-midi, c'est même pas la peine. Il faut venir le matin pour être tranquille."

5 - Vérifiez les stocks

Astuce de pro dégotée dans une boutique de chaussures : repérer dans quels magasins il reste des stocks voire utiliser les plateformes d'e-réservation pour être sûr de trouver sa taille. Ça vaut en particulier pour celles qui chaussent un petit 41 fillette.

6 - Fureter à l'heure du déjeuner

Dernier précieux conseil de notre panel d'expertes : celui de Marguerite, 80 ans. Elle est rodée à l'exercice des soldes et un horaire de prédilection : la pause-déjeuner "car les Rouennais, eux, déjeunent". Donc la voie est libre pour elle qui compte bien "gâter ses petits-enfants."

En résumé, l'idée c'est de faire un tour de sa garde-robe AVANT de se lancer. Et pour cause, pendant les soldes, si vous vous êtes trompé de taille ou que vous n'aimez plus la couleur de cette jolie robe en dentelle rose fluo, le commerçant n’est pas obligé de l’échanger ou de la rembourser.