Les soldes d'hiver 2018, les derniers dans leur version traditionnelle de six semaines, ont été un cru "décevant". Les professionnels enregistrent une baisse de 4 % par rapport à la même période l'année dernière. Dans le détail, les deux premières semaines ont plutôt bien fonctionné avant un essoufflement des achats sur la fin.

La météo et la concurrence d'Internet ont pesé sur les ventes

Parmi les causes de ce bilan en demi teinte : la météo. La pluie de ces dernières semaines n'a pas vraiment incité à faire du lèche-vitrine. Et puis il y a également la concurrence des achats sur Internet. On repère en boutique, et on achète sur les sites de vente en ligne. Une pratique qui, chaque année, prend de plus en plus d'ampleur.

Des soldes plus courts en 2019

Entre le Black Friday en novembre, les ventes privées et les promotions d'avant Noël, le consommateur est perdu. Il y a des promos tout au long de l'année et les soldes sont moins attractifs. Les commerçants déplorent l'effet "désastreux" de cette surenchère de promotions qui "démodent les soldes". Pour 67 % d'entre eux, "les soldes ne sont plus un événement pour les clients".

C'est pour cette raison que l'année prochaine, le gouvernement propose de réduire la période des soldes. Ils devraient être raccourcis de six semaines à quatre semaines pour les rendre plus attractifs.