Le soldes d'été s'achèvent ce mardi. Dans les zones commerciales et les boutiques du nord Franche-Comté, le bilan est plutôt positif, notamment grâce à la météo et à la Coupe du Monde.

Lure, France

Sylvie, vendeuse dans une grande enseigne de vêtement à bas-prix à Lure, est obligée d'étaler les cintres sur les portants. "Sinon ça fait trop vide", explique-t-elle. "Le bilan est bon, on a bien travaillé, il n'y a pas presque plus de stock".

C'est la météo qui attire la clientèle " On ne va pas acheter un short fin juillet alors qu'il pleut, on se dit qu'on va pas en profiter", détaille Sylvie. L'enseigne fait tout pour écouler les derniers vêtements d'été. "C'est presque cadeau, on fait une promo à -50% sur un article déjà soldé à -70%".

Dans l'enseigne de chaussures à côté, Charlotte attribue aussi les bonnes ventes au beau temps. " Quand il fait chaud, on achète plus facilement, c'est sûr". Mais la vendeuse rappelle aussi que les soldes, "ce n'est plus comme avant. C'est moins le rendez-vous incontournable vu qu'il y a des promotions toutes l'année. C'est donc moins intéressant maintenant."

Les commerçants du centre ville de Belfort ne se plaignent pas non plus. D'après certains, c'est la Coupe du monde qui a donné un coup de pouce. Les fan zones et les retransmissions des matches dans les bars ont attiré les gens dans le centre et donc dans les boutiques.