Soldes en Côte-d’Or : les espaces climatisés plébiscités

Quetigny, France

En cette fin de matinée ce samedi 29 juin, le thermomètre flirte déjà avec les 30°, mais en franchissant les portes du centre commercial Grand Quetigny, une agréable fraîcheur accueille les clients, ravis après avoir traversé un parking chauffé à blanc : « on est mieux ici, c’est climatisé, c’est plus intéressant pour la petite », déclare un père de famille venu avec sa compagne et son bébé dans une poussette. Une cliente approuve : « C’est sympathique d’être au frais. Quand il fait chaud comme ça, on recherche la fraîcheur, donc c’est l’occasion de dépenser des sous ».

Des articles soldés, en phase avec la météo

Et pour dépenser des sous, ils s’en donnent à cœur joie comme le constate Danaé, vendeuse à la boutique de vêtements de femmes Morgan : « les clientes ont envie d’acheter, parce que du coup on a vraiment ce qui convient au temps actuel. Elles recherchent beaucoup de tenues légères, petites manches, petits tops, shorts, petites jupes. »

La météo coïncide impeccablement avec les articles d’été soldés, ce qui n’a pas été toujours le cas. Guillaume, gérant de l’enseigne Brice, s’en félicite : « on a souffert auparavant, donc on rattrape un peu le retard. On a eu des mois plus compliqués, avec une météo qui n’était pas au rendez-vous, alors qu’on n’avait que des produits été. »

L'atout de la climatisation

Offrir un espace climatisé est un plus indéniable, et les consommateurs s’attardent volontiers dans les commerces : « ils restent plus longtemps, ils prennent le temps de regarder, plus qu’auparavant, parce qu’ils savent que quand ils vont ressortir, la chaleur sera là ». Rude concurrence pour le centre-ville, car ici on passe d'une boutique à l'autre sans quitter l'espace climatisé. Une cliente n’hésite pas à afficher sa préférence : « à choisir entre la ville et une galerie, je choisis la galerie. Le fait de sortir, puis rentrer dans un magasin, ressortir, avec la chaleur, non ».