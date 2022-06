Les soldes débutent ce mercredi dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Des rabais dans un contexte particulier encore cette année entre l'inflation, la canicule et la baisse du pouvoir d'achat. Les commerçants du centre-ville de Marseille ont beaucoup de stock à écouler.

Soldes : "Il y a du stock, on espère que les clients seront présents dans les boutiques de Marseille"

C'est parti pour les soldes dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

Il y a du stock dans les boutiques du centre de Marseille, reste à savoir si il y aura les clients ce mercredi pour le coup d'envoi des soldes. Les soldes d'été qui débutent assez tôt dans la saison regrette Guillaume Sicard, responsable de la Fédération des commerçants Marseille Centre : "Les vendeurs de maillots vont pas forcément solder cette catégorie de produits, mais on s'adapte comme d'habitude". S'adapter aussi à la conjoncture : plus que jamais le pouvoir est au cœur des préoccupations alors que l'inflation bat des records. Certains clients ont déjà fait savoir qu'il n'y aurait pas "d'achat plaisir" cette année. L'essentiel et rien que l'essentiel.

Mais les commerçants sont prêts et ont hâte de démarrer dit Guillaume Sicard : "Tout est prêt, tout est étiqueté. On a quand même eu une grosse canicule donc peut-être que les consommateurs ne sont pas allés sur les ventes privées et seront au rendez-vous à partir d'aujourd'hui". Les commerçants espèrent voir du monde pour relancer une activité parfois perturbée ces dernières années.

"On a eu le Covid, on a l'inflation donc oui, il y a du stock. Mais quand il y a du stock, il y a des belles affaires à faire." - Guillaume Sicard, responsable de la Fédération des commerçants Marseille Centre

Les commerçants doivent se conformer à plusieurs règles. L’objectif pour eux est de vider les stocks d’articles non vendus pour accueillir de nouvelles collections. Ils sont, dans ce cadre, autorisés à vendre à perte.

Les soldes prendront fin le 19 juillet.