Soldes : les commerçants basques à l'épreuve du couvre-feu

Les clients seront-ils au rendez-vous pour faire des affaires au Pays Basque, malgré le couvre-feu ? Les soldes débutent ce mercredi et pour un mois malgré les contraintes sanitaires. Ils auraient dû commencer le 6 janvier, mais ont été repoussés par le gouvernement pour permettre aux commerces de vendre quelques semaines supplémentaires sans promotion, alors que les stocks étaient élevés par endroits après le deuxième confinement.

Des ouvertures plus tôt le matin

Au centre-commercial BAB2 à Anglet, les commerçants peuvent ouvrir une demi-heure plus tôt, à 9 heures le matin pendant les soldes. "C'est plus symbolique, c'est pour permettre à certains qui travaillent en horaires décalés peut-être de venir faire les soldes avant d'aller au travail ou avant qu'il y ait trop de monde, parce qu'on est très sensibles à ça" explique Stéphane Briosne le directeur de la galerie marchande. Même si l'attente est forte, "on ne s'attend pas aux mêmes soldes que d'habitude, on a l'expérience de l'été dernier où d'avoir décalé les soldes ça n'avait pas bien fonctionné". D'ailleurs, depuis l'instauration du couvre-feu à 18 heures, la fréquentation a chuté entre 20 et 25% en moyenne dans la galerie commerçante.

"Venir à 9 heures ? J'espère qu'il y aura du monde que ce sera plein, mais je n'y crois pas trop. J'espère me tromper !" estime Marion, co-gérante d'une enseigne de vêtements, bijoux et accessoires. Au final, elle espère de "bonnes soldes" mais estime "qu'on a tous fait des prévisions et finalement on a plus envie de se prononcer".

Le succès des ventes privées et commandes internet

Résultat certains commerçants ont constaté que les ventes privées ont mieux marché cette année, une compensation face au retard des soldes. "On avait déjà ouvert les remises à nos clients par des ventes privées pour pallier à ces soldes tardives, confirme Céline, responsable d'une enseigne de bijoux. C'était le but de pouvoir élargir notre offre et la rendre accessible à nos clients."

_"Avec le confinement on est restés avec du stock, on a bien travaillé avec la reprise et No_ël mais un mois de fermeture ça nous a laissé avec du stock sur les bras qu'on réussit à écouler petit à petit, via les ventes privées, le Black Friday et maintenant les soldes" poursuit Marine, dans sa boutique de vêtements.

Des ventes privées qui se déroulent la plupart sur internet, et c'est finalement ce modèle-là que comptent privilégier certains clients pour les soldes. "On ne peut plus essayer les vêtements dans les magasins donc j'achète plutôt sur internet maintenant", témoigne une Bayonnaise, "c'est comme au premier confinement où on achetait tout sur internet" renchérit une autre, même si elles estiment que "le contact humain et le conseil" fait défaut.

Environ 73 % des Français comptent profiter des soldes d'hiver, contre 80 % l'an dernier, selon un sondage Spartoo/Ifop réalisé au début du mois sur un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française, rapporte l'AFP.