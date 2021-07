Soldes : les commerçants de Poitiers prêts mais dans le doute

C'est parti pour les soldes dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Entre la sortie de crise sanitaire et les ventes privées, les commerçants doutent pour ce mois de rabais.

C'est le premier week-end de soldes partout en France, et donc aussi dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Il n'y a plus de jauges dans les magasins, déconfinement oblige. Les rabais sont partis pour quatre semaines dans les rues du centre-ville de Poitiers. Les commerçants doutent pour cet été.

Ce samedi 3 juillet, il y a peu de monde dans les rues du centre-ville. C'est globalement pareil dans les magasins. Les trois premiers jours de soldes, depuis mercredi, sont pourtant les plus importants. "Sauf que nous, depuis mercredi, c'est très compliqué. Il n'y a personne en ville, chez nous", estime Christelle Vigier, la responsable du magasin Antonnelle. Pour elle, c'est la faute des ventes privées. "On est tout le temps en promotion ! Du coup, on a eu un très bon mois de juin avec les ventes privées, et je pense que nos clientes sont venues au mois de juin, pendant les ventes privées", assure la vendeuse.

Des critères d'achat différents

Pour ceux qui profitent quand même des soldes, les critères d'achats ont évolué. "Ça marche au coup de cœur, au prix. Là, nous, c'est des toute petites démarques, donc elles attendent la seconde démarques avec impatience", explique Christelle Vigier. Marie-Claude Bonnin du magasin de laine Phildar tire la même conclusion, et une deuxième : "les gens viennent et ils _achètent s'ils ont besoin_. Il y a moins d'achats d'impulsion qu'avant. Ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils avaient." Pour elle, maintenant avec les soldes, plus rien n'est sûr, il n'y a plus de règles.

Autre difficulté : les vacances pour le vendeur du magasin Kraft au centre commercial des Cordeliers. "On a vu moins d'habitués que d'habitude", affirme-t-il. Il attend les vacanciers pour équilibrer. Enfin, la météo n'aide pas non plus. Quand il pleut, les clients ne viennent pas.