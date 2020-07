Soldes : les commerçants du centre-ville de Chambéry sont confiants

C'est parti pour les soldes ! Cette année ils débutent plus tard en raison du confinement. Dans l’ensemble la reprise se passe bien pour les commerçants du centre-ville de Chambéry.

Exceptionnellement cette année les soldes débutent plus tard, ils ont été décalés à ce mercredi 15 juillet. Il s’agit d’une demande des petits commerçants pour avoir une période plus longue de vente entre la fin du confinement et le début des soldes.

De bonnes ventes en mai et juin

Dans le centre-ville de Chambéry, les clients sont revenus. « Globalement les commerçants ont fait un bon mois de mai et un bon mois de juin », selon Nathalie Van la présidente de l’association des commerçants du centre-ville. Les soldes devraient donc permettre de maintenir un bon niveau de vente. « J’ai l’impression que certaines personnes souhaitent consommer davantage dans nos boutiques pour relancer l’économie locale », explique Frédérique qui tient deux magasins de vêtements à Chambéry dont l’un depuis près de 30 ans.

On aurait pu éviter les promotions 15 jours avant les soldes

Marine, elle, tient une boutique de chaussures. Comme ses concurrents ont proposé des promotions avant les soldes, elle aussi a baissé ses prix, mais à regret car Marine estime que les ventes fonctionnaient suffisamment bien pour vendre à prix normal jusqu’aux soldes.

Les soldes débutent donc ce mercredi 15 juillet et pour 4 semaines