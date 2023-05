Soldes : les dates pour les Alpes Maritimes seront les mêmes qu'ailleurs après 20 ans de décalage

Une petite révolution dans le milieu des commerçants dans le secteur de l'habillement.

Les soldes dans les Alpes Maritimes se feront aux mêmes dates qu'ailleurs en France. Depuis 20 ans, elles étaient retardées pour tomber en période touristique, mais les commerçants ont constaté au fil des ans qu'ils perdaient en fait de la clientèle.

La CCI Nice Côte d’Azur, s'était emparée du dossier, avec le soutien de la préfecture des Alpes-Maritimes, et elle a obtenu de la Direction Générale des Entreprises l’alignement de la date des soldes d’été des Alpes-Maritimes sur la date nationale dès 2023.

Les clients frustrés partaient ailleurs

Les arguments avancés par la chambre de commerce :

Être en phase avec les nouvelles habitudes d’achat, notamment au regard du poids de l’e-commerce

Fidéliser la clientèle locale

Rendre audible la communication nationale pour la clientèle azuréenne grâce à l’alignement de la date des soldes.

Autrement dit, les clients, étaient selon les professionnels dans l’incompréhension de ce décalage, et frustrés Ils ne pouvaient pas bénéficier des soldes au même moment qu’ailleurs, et s'étaient mis à consommer dans les départements proches et pays transfrontalier ou sur Internet.

Jean-Pierre Savarino, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur : « Notre requête a été entendue. Je me réjouis de cette bonne nouvelle pour tous les commerçants azuréens".

Un arrêté sera prochainement publié.