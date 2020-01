A peine portés, déjà en friperie : 20% des vêtements vendus chez Inservet au Mans sont neufs

L’association « Inservet » qui œuvre depuis 25 ans au Mans n’a jamais collecté autant de textiles. Signe que les habitudes changent vers plus de recyclage. Illustration aussi des importantes quantités d’habits vendues chaque année, tout particulièrement pendant les soldes.

Le Mans, France

Tôt ou tard, une bonne partie des vêtements achetés à prix cassés pendant les soldes qui commencent ce 8 janvier 2020 finiront à la benne! Les quantités ainsi jetées sont impressionnantes. Au Mans, l'association « Inservet » collecte chaque année 120 tonnes de textiles dont 20 tonnes sont ensuite revendues dans sa boutique très fréquentée de l’avenue Jean-Jaurès. Tout au long de l’année, de nombreux habits neufs ou très peu portés sont disponibles pour des sommes modiques (3€ par exemple pour un pantalon). 20% des habits collectés sont neufs ou en très bon état.

On nous parle de développement durable et de recyclage. Mais nous, on continue à recevoir des quantités énormes de vêtements en bon état !

Cette activité permet d'aider à la réinsertion en permanence d'une douzaine de Sarthois. Mais c’est aussi le signe de notre consommation parfois effrénée de vêtements, relève Héléna Gorgan, la directrice de l’association « Inservet » : « Les gens nous apportent 20 tonnes de vêtements achetés à des prix qui ne sont pas donnés : c’est énorme ! Ils les portent une fois et ensuite les transmettent à Inservet! On nous parle d’environnement, de développement durable, d’économie, de recyclage. Mais nous, on continue à recevoir des quantités énormes de vêtements en bon état »

La responsable constate que, ces dernières années, « la consommation a beaucoup augmenté ». Héléna Gorgan le reconnait : « On le voit même chez nous. Des personnes viennent nous donner un sac de vêtements et repartent avec deux sacs de vêtements achetés. C’est le paradoxe ! »

INFO PRATIQUE | Si vous voulez donner des vêtements : du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h au 8 rue Cavaignac. Si vous voulez acheter des vêtements : du mardi au vendredi après-midi, de 14h à 18h, 5 avenue Jean Jaurès.