Soldes raccourcis, "une bonne chose", pour Denis Gérôme président des commerçants du Grand Pontarlier

Pontarlier, France

-20%, - 30%, -50%, c'est parti pour la valse des étiquettes ! Ce mercredi matin marque le coup d'envoi des soldes d’hiver. Pour la première fois cette année, ils ne durent que quatre semaines au lieu de six auparavant. "C'est une bonne chose", estime Denis Gérôme le président de la Fédération des commerçants et artisans du Grand Pontarlier. Il était notre invité ce mercredi matin.

"Les soldes s'essoufflaient pendant les dernières semaines ces dernières années," rappelle Denis Gérôme. Ca va surtout permettre de bien les lancer, on aura plus de monde pendant les premiers jours." Et ces soldes s'annoncent plutôt bien à Pontarlier : "L'année 2019 a été bonne, du coup les stocks ne sont pas immenses. Ce sont les premiers venus qui feront les bonnes affaires, ça se présente bien."

Pontarlier "rempli de Suisses" à partir de vendredi

Comme chaque année, la clientèle suisse sera aussi bien présente. "Pontarlier sera rempli de Suisses à partir de vendredi", confirme le président de la Fédération des commerçants et artisans du Grand Pontarlier. "Ils viennent un peu plus tôt, chez eux les soldes ont démarré plus tôt, le lendemain de Noël. Ils sont habitués à venir chez nous, et _acheter encore moins cher avec un pouvoir d'achat plus important_, c'est quand même intéressant."