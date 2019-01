Soldes : trois parkings gratuits en centre-ville du Mans ce vendredi

Après un mois de décembre et un début de soldes perturbés par les manifestations des gilets jaunes, la mairie du Mans décide de rendre exceptionnellement gratuits trois parkings du centre-ville ce vendredi 18 janvier.

Comme les parkings République et Jacobins, le parking des Quinconces, au Mans, sera gratuit le vendredi 18 janvier 2019 de 7H à 19H

Le Mans, France

Au Mans, les parkings République, Jacobins et Quinconces (aérien et souterrain) seront gratuits ce vendredi 18 janvier, de 7h à 19h. Un coup de pouce de la ville du Mans aux commerçants du centre-ville, après un mois de décembre et un début de soldes perturbés par les conséquences du mouvement des gilets jaunes.

Jusqu'à 50% de baisse du chiffre d'affaires pour certains commerçants du centre-ville du Mans

Dans les rues piétonnes, le bilan de la première semaine de soldes est catastrophique pour certaines boutiques qui ont préféré baisser le rideau samedi dernier au passage de la manifestation : 15 à 50% de baisse du chiffre d'affaires par rapport à la première semaine de soldes d'hiver 2018, selon les témoignages recueillis par France Bleu Maine.

Une seule journée de parking gratuit

Sur la page Facebook de la ville du Mans, l'annonce de cette gratuité des parkings est saluée par certains internautes, mais critiquée par d'autres qui auraient voulu qu'elle ne concerne pas que la seule journée du vendredi 18 janvier, et pas le samedi. "Vous oubliez les manifestations du samedi, les clients hésitent à venir", commente Philippe Guider, de l'association "J'aime le commerce de proximité". "En cas de « casse « vous faites quoi ? Refuge dans les commerces, fermetures des commerçants. Nous approuvons même si cela n’est pas suffisant". D'autres regrettent l'absence de gratuité des transports en commun.