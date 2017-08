Soldes : un bilan mitigé à Paris et en Ile-de-France

Alors que les soldes d'été prennent fin mardi 8 août, 57% des commerçants parisiens se disent à nouveau insatisfaits du chiffre d'affaire réalisé cette année. La Chambre régionale du commerce et d'industrie demande donc de revoir la durée et de dynamiser les soldes d'été.

C'est ce mardi la dernière journée des soldes d'été à Paris et en Ile-de-France. Les premières tendances révèlent un bilan assez mitigé dans la région si l'on en croit un sondage de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (CCI). 57% des commerçants parisiens se déclarent insatisfaits du chiffre d'affaire réalisé pendant les six semaines estivales en 2017, contre 63% d’insatisfaits l'an dernier. C'est donc un mieux mais, malgré une météo plus favorable que les été précédents et le retour de touristes étrangers dans la capitale, le chiffre d'affaire n'est toujours pas optimum pour les commerçants.

Des soldes moins longs et un black friday ?

Afin de rendre plus dynamiques les soldes d'été, la CCI de Paris et d'Ile-de-France réfléchit donc à deux pistes. D'une part, elle demande la réduction de la période de soldes, passant de six actuellement à cinq semaines. D'autre part, Didier Kling, président de la Chambre régionale de Commerce et d'industrie, est partisan d'événements plus courts et percutants comme le black friday qui dure deux à trois jours dans les pays anglo-saxons.

"Il faudrait peut-être essayer de fédérer, coordonner, comme le black friday, créer un événement sur une période volontairement très courte" — Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France.

Et ailleurs en France ?

75,5% des Français disent avoir effectué des achats pendant les soldes estivales cette année, selon un sondage Toluna pour le magazine LSA. Un chiffre en recul de 1,3 point par rapport à la période des soldes d'été 2016. Dans le détail, les secteurs qui ont le plus bénéficié des soldes sont l'habillement (73% des acheteurs), le sport (32,9%), l'hygiène-beauté (20,4%), le high-tech (15,7%) et la maison/décoration (14,9%). Pourtant les soldes avaient mal démarré avec 15% de ventes en moins le premier jour et une fréquentation en recul de 7,6 points. Selon certains commerçants, le succès des ventes privées d'avant soldes sont l'une des causes de ce début de période inquiétant : 23,4% des Français ont participé à des ventes privées d'avant soldes cette année.

La CCI de Paris et d'Ile-de-France demande des soldes moins longs, de six semaines actuellement à cinq semaines © Radio France - Denis Souilla