Soldes : un bilan mitigé pour les commerçants de La Rochelle

Attendues par les commerçants après plus d'un an de manifestations de gilets jaunes puis de protestations contre la réforme des retraites, les soldes s'achèvent ce mercredi. À l'heure du premier bilan, les commerçants de La Rochelle sont mitigés.

Sur toutes les vitrines du centre-ville de La Rochelle, les promotions s'étalent en gros et en couleur : -50, -60 et jusqu'à -70 %. Les soldes s'achèvent ce mercredi et les magasins veulent écouler le plus de marchandise possible. Gabrielle en d'ailleurs bien profité : " j'ai fait les soldes toutes les semaines, rit-elle, ça dépend des magasins mais en général c'est intéressant ".

Chez les commerçants, le bilan est franchement contrasté. Dans sa boutique de vêtements près de l'hôtel de ville, Lydie se réjouit de ces quatre semaines de soldes. " Elles ont été excellentes, on a eu plus de monde, c'était clairement mieux que l'année dernière et on le voit aussi sur nos chiffres, pourvu que ça continue." Il faut dire que Lydie a aussi bénéficié de la réouverture de l'Hôtel de Ville après 6 ans de travaux : "c'est vrai qu'on a retrouvé un flux de clients qu'on avait plus depuis la fermeture ".

" Les clients n'attendent plus les soldes "

Pour d'autres comme Corinne, le bilan des soldes est beaucoup moins positif. Elle est vendeuse dans une autre boutique de vêtements dans la même rue, de l'autre côté de la place de l'Hôtel de Ville et pour elle le bilan de ces soldes n'est " pas terrible ". " On a connu mieux, c'est plus comme avant, les clients peuvent commander tout le temps sur internet et au moment des soldes, ils ont déjà fait leurs achats et ça nous pénalise beaucoup nous les commerçants. "

Nathalie gère un magasin de chaussures, pour elle les soldes ne veulent plus dire grand chose : " maintenant la période de promotions commence avec le Black Friday en novembre, il y a les ventes privées puis les soldes, c'est très étalé et les clients n'attendent plus les soldes ". Elle, a mieux vendu cette année que l'année dernière mais sa période de soldes avait alors été amputée par une fermeture du magasin pendant deux semaines à cause d'un incendie.

Un bilan moyen à La Rochelle donc, une tendance qui semble se confirmer au niveau national : déjà après 15 jours de soldes, l'Alliance du Commerce, qui regroupe 27 000 magasins, déplorait jusqu'à 15% de baisse des ventes dans certaines enseignes par rapport à l'année dernière.