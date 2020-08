Soldes d'été : un bilan plutôt positif à Saint-Étienne

"Très bien, toujours des clients fidèles lance Vincent, responsable de la boutique Burton of London rue Alsace Lorraine. On a des prix très interéssants avec une année où on a des prix jusqu'à moins 70%. Ce qu'on ne fait pas habituellement. On a une baisse de fréquentation mais les gens achètent plus car il y a des prix très attractifs".

"Il y a eu beaucoup de passage. Plus que l'année dernière" confirme Laetitia vendeuse chez Etam Lingerie rue Général Foy. Malgré ce qu'il s'est passé avec le COVID, ça a été positif.

Trop tôt pour établir un vrai bilan de ces soldes d'été. Mais malheureusement on sait déjà qu'elles ne suffiront pas à compenser les pertes liées au confinement. "Il ne faut pas rêver explique Vincent. On ne peut pas rattraper deux mois de non-rentrée d'argent dans un magasin".

Une bonne fréquentation à Roanne

Plus au nord dans le département, à Roanne, les soldes aussi ont été plutôt positive pour les commerçants du centre-ville. "Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de l'engouement la première semaine comme d'habitude précise Frédéric Dalaudière président de l'association "les vitrines de Roanne". Mais il y a une meilleure fréquentation en ville cet été car les gens sont moins partis. Il y a un essoufflement structurel des soldes depuis quelques années avec des promos et des ventes privées toute l'année".