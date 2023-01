Solenciel, l'entreprise grenobloise qui aide les femmes à sortir de la prostitution par le travail

Tout est parti de l'association Magdalena qui, sur Grenoble, fait des maraudes, la nuit, pour aller au devant des prostituées. Un jour, un groupe de Nigérianes a demandé aux bénévoles de les aider à quitter le trottoir. Solenciel était né. Cinq ans plus tard, l'entreprise qui fait partie de l'économie sociale et solidaire est viable. Pauline Loriot en est la coach à Grenoble. Dix autres personnes, administratifs, formateurs, travailleurs sociaux, complètent l'équipe qui accompagne actuellement 50 femmes issues de la prostitution.

ⓘ Publicité

Pauline Loriot : Solenciel est une association loi 1901, née à Grenoble en 2017, qui aide des femmes qui ont été victimes de trafic d'êtres humains, de traite et très concrètement victimes de prostitution, à s'extirper de ces réseaux et à se créer une nouvelle vie, par le travail. On propose des prestations de ménage. L'idée vient d'elles. C'est elles qui l'ont demandé. Et donc on travaille uniquement chez des professionnels : bureaux, hôtels, locaux commerciaux, Airbnb, cabinets médicaux, etc. On fait même le ménage chez un sénateur isérois !

Cela a été difficile au départ de vous lancer, de convaincre et de trouver des marchés ?

Alors, cela a été assez facile finalement, parce qu'on a un objet social qui est très fort. Et nos partenaires aujourd'hui sont des personnes qui veulent vraiment s'impliquer et venir en aide à nos bénéficiaires. 90 % de nos salariées sont originaires du Nigéria parce qu'en fait ce sont les plus gros réseaux de prostitution en Europe. Et après, on a des femmes en provenance du Kenya, d'Afrique du Sud, du Congo. Quant aux femmes des pays de l'Est, malheureusement, on n'arrive pas à leur venir en aide. C'est une prostitution qui, et c'est dur à dire, est presque familiale. Ce sont des pères, des oncles, des frères qui prostituent les femmes de leur famille. On n'arrive pas du tout à les sortir de là, car la pression familiale est trop forte.

Et alors quand ces femmes arrivent sur le marché du travail, grâce à Solenciel, comment s'intègrent-elles ?

Certes, elles sont en demande d'asile mais on a une autorisation qui nous permet de les faire travailler, dans le cadre du PSP, le parcours de sortie de la prostitution. Un formateur de Solenciel les a en stage pendant trois semaines avant qu'elles débutent leur CDI. La plupart parlent anglais, mais suivent des cours de français. certaines ne savent pas lire, on fait des tutos en video, on s'adapte et cela marche très bien.

90 % des femmes qui travaillent chez Solenciel sont nigérianes. - Solenciel

Solenciel est à l'équilibre ?

Oui, on ne dépend pas d'aides pour l'agence de Grenoble, qui est complètement viable et qui a atteint l'équilibre financier deux ans après son ouverture. Et nous en sommes fiers ! Si au départ, on a eu des dons de particuliers, aujourd'hui, on est complètement à l'équilibre sur Grenoble. On dégage un bénéfice qui nous a permis de créer des antennes à Lyon, Toulouse et bientôt à Nantes.

Ces femmes, une fois stabilisées dans leur nouvelle vie, ont des projets d'avenir ?

Oui, on a une chargée d'insertion professionnelle en interne, qui aide donc ces femmes à créer leurs projets futurs. On a beaucoup de personnes qui repartent en formation, dans le domaine de la petite enfance, comme aide-soignante. On a aussi une jeune femme qui est partie en alternance pour travailler dans les ressources humaines. Elles n'ont pas vocation de rester femmes de ménage toute leur vie.

Y a t-il des échecs ?

En 5 ans, nous avons accompagné une centaine de femmes, seules deux sont retournées dans la prostitution.

Vous vous présentez comme une entreprise libérée. Cela veut dire quoi, concrètement ?

Oui ! Les personnes qu'on accompagne sont réparties en équipe et chaque équipe est autonome, prend ses propres décisions. Elles savent combien elles gagnent, elles décident de ce qu'elles vont faire de cet argent, acheter une nouvelle machine pour le ménage ou se verser une prime. C'est elles qui décident. Avant j'étais la responsable, maintenant, je suis "facilitatrice de l'intelligence collective" pour les aider à aller vers toujours plus d'autonomie. Parce qu'elles auront repris confiance en elles !