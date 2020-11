Solidarité : à Strasbourg, le projet soupe étoilée, privé de marché de Noël, cherche des relais

Depuis 7 ans, le collectif Humanis vend de la soupe étoilée sur le marché de Noël de Strasbourg au pied du grand sapin. Cette année, avec l'annulation de l'édition 2020 à cause de la crise sanitaire, Humanis tente de trouver d'autres points relais pour vendre cette soupe et récolter des fonds afin de venir en aide aux plus démunis. Le collectif cherche donc des "points relais" de citoyens, d'associations, de responsables de comité d'entreprise et de commerçants pour distribuer sa soupe étoilée. Les bénéfices serviront au maintien de l'emploi des personnes en insertion au sein de la centaine d'associations que regroupe Humanis en Alsace.

Quatre soupes différentes disponibles simultanément cette année

Les soupes étoilées 2020 seront aussi en vente au magasin Ordidocaz d’Humanis, au 7 rue du Héron à Schiltigheim. Un site internet sera aussi dédié à la Soupe étoilée.

Cette année, quatre recettes les plus plébiscitées depuis 2013 seront proposées simultanément :