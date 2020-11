Solidarité : à Tours, 130 étudiants précaires aidés par les Restos du Coeur

La crise sanitaire fait décidément du dégât social et économique. Ce samedi matin, les Restos du Coeur d'Indre-et-Loire ont organisé pour la première fois une distribution de nourriture dédiée uniquement à ceux qui sont parmi les plus touchés par le contexte sanitaire : les étudiants. Alors qu'ils étaient 70 inscrits, 130 étudiants précaires sont venus chercher de la nourriture dans les locaux tourangeaux de l'association, rue du Champ-Girault, ce samedi matin.

"Je suis touchée de plein fouet par ce reconfinement car j'ai perdu mon job étudiant", Cathy, étudiante tourangelle

Cette distribution spécialement dédiée aux étudiants sera organisée désormais chaque samedi, pour permettre à cette population pour qui il est difficile de venir en semaine de pouvoir remplir son frigo. Elle aura lieu chaque samedi matin, entre 10 h et 11 h 30. Pour y participer, il suffit pour les étudiants de venir munis de leur carte universitaire et des justificatifs de leurs charges (loyer par exemple).

Environ 130 étudiants ont été aidés par les Restos du Coeur ce samedi matin. © Radio France - Simon Soubieux

Les parcours de vie de ces jeunes sont différents, mais pour la grande majorité, la crise sanitaire a accentué leurs difficultés économiques : "Je suis ici car j'ai perdu mon job étudiant en novembre, au moment de l'annonce du deuxième confinement", explique Cathy, étudiante tourangelle. "Venir ici est une obligation pour moi, car cela me permet d'économiser le peu d'argent qu'il me reste tout en remplissant mon frigo, pour me concentrer uniquement sur mes études."

Plusieurs dizaines d'étudiants sont venus récupérer de la nourriture. © Radio France - Simon Soubieux

Selon le directeur des Restos du Coeur d'Indre-et-Loire, Michel Flamé, s'ils étaient 130 ce samedi matin, ils pourraient être quasiment le double dès la semaine prochaine avec l'effet du bouche-à-oreille, car "le besoin d'assistance pour les étudiants est grandissant."