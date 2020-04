Solidarité : cet illustrateur rennais forme les entrepreneurs à créer leur site web

"Certains fabriquent des masques, d'autres livrent des courses, moi je forme les professionnels au web, c'est ma contribution à cette crise", raconte Benjamin Rolland, illustrateur rennais, et également formateur en stratégie des médias sociaux à Rennes.

Une formation accessible

Cette initiative, l’illustrateur l’a imaginée en constatant les inquiétudes de ses amis artistes et entrepreneurs depuis le début du confinement. Il s’est mis à leur montrer comment créer leur propre site web et ainsi vendre leurs produits pour pallier à la perte de leur chiffre d’affaires.

A force d'aider ses amis, l'illustrateur breton a imaginé une formation pour aider les professionnels qui se retrouvent démunis depuis le début de la crise : "C'est une _formation en ligne très accessible_, loin des clichés autour du prix ou des difficultés à créer son site internet", poursuit Benjamin Rolland.

L'ensemble des bénéfices reversé à la fondation des hôpitaux de France

Le principe est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme numérique de formation que l'illustrateur à mis en place. La formation coûte 12 euros, elle dure une heure :"L'interface est Squarespace, c'est un outil très bien pour se lancer. On peut rapidement se faire la main et commencer à vendre ses produits en ligne". Pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, pas de panique, il y a un _"_service après-vente, on reste en contact", assure Benjamin Rolland.

L'idée de cette initiative repose également sur le fait d'apporter son soutien au dévouement des soignants, extrêmement sollicités ces dernières semaines. Ainsi, la totalité des bénéfices qui découleront de cette formation sera reversée à la Fondation des hôpitaux de France.